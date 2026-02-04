Remise du Prix national du Marteau et de la Faucille d'or 2025

Une cérémonie de distinction des secrétaires de cellule du Parti exemplaires, de proclamation et de remise du 10ᵉ Prix national du Marteau et de la Faucille d’or – édition 2025, s’est tenue le soir du 3 février, au théâtre Ho Guom (Hanoï).



Cet événement a été organisé par la Commission de l’organisation du Comité central du PCV, en coordination avec la Revue communiste, le journal Nhan Dan (Peuple), la Télévision du Vietnam et l’Association vietnamienne des journalistes, à l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Nouvel An lunaire 2026.

Cette année, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a remporté quatre prix, dont deux prix A, un prix B et un prix d’encouragement. Photo : VNA



Lors de la cérémonie, les œuvres les plus remarquables ont été honorées et récompensées, avec l’attribution de 6 prix A, 13 prix B, 18 prix C, 35 prix d’encouragement et 10 prix thématiques.



Le secrétaire général du Parti, To Lam, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont personnellement remis les six prix A aux lauréats, dont le groupe d’auteurs Vo Manh Hung – Nguyen Hoai Nam – Doan Minh Anh (journal électronique VietnamPlus, Agence vietnamienne d’Information) pour l’œuvre « Lutte contre le gaspillage foncier – Rationalisation de l’appareil : une “révolution” urgente pour l’essor du pays », ainsi que Le Quang Quyet (Agence vietnamienne d’Information – VNA) pour l’œuvre « Les comités du Parti et les autorités de la province de Son La aux côtés des populations sinistrées ».



Cette année, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a remporté quatre prix, dont deux prix A, un prix B et un prix d’encouragement.



Le prix B a été attribué à Minh Duc pour l’œuvre « La jeune enseignante et membre du Parti Sung Thi Say illumine le rêve d’aller à l’école des enfants des régions montagneuses ».



Le prix d’encouragement est revenu à Tri Uan pour l’œuvre « À partir des orientations du secrétaire général To Lam », publiée dans le journal The thao & Van hoa (Sports et Culture).



Lors de la cérémonie, Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de l’organisation du Comité central et président du Comité directeur du Prix du Marteau et de la Faucille d’or, a lancé l’édition 2026 du Prix.



Il a souligné que 2026 sera la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti, une année charnière d’une importance particulière, imposant des exigences élevées et des missions à la fois urgentes et stratégiques à long terme en matière d’édification et de rectification du Parti et du système politique.



Il a annoncé qu’à partir de 2026, la distinction des secrétaires de cellule du Parti exemplaires à l’échelle nationale serait organisée annuellement, afin de renforcer les fondations du Parti à la base.

Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de l’organisation du Comité central et président du Comité directeur du Prix du Marteau et de la Faucille d’or. Photo : VNA



Citant le secrétaire général To Lam, il a exhorté chaque organisation du Parti, chaque cadre et chaque membre du Parti, en particulier les secrétaires de cellule, à passer d’une juste prise de conscience à une action efficace, en associant étroitement paroles et actes.



Il a également appelé les journalistes à continuer à jouer efficacement leur rôle de passerelle entre la volonté du Parti et les aspirations du peuple, afin de transformer les orientations et résolutions du Parti en consensus social et de promouvoir la grande union nationale.



La cérémonie s’est achevée par le programme artistique spécial intitulé « Avancer fermement sous le glorieux drapeau du Parti », célébrant le Parti, le Président Ho Chi Minh, l’amour de la patrie et la fierté nationale, dans l’élan du pays vers une nouvelle ère de développement sur la voie du socialisme. -VNA/VI