Remise du Prix Ho Chi Minh à des scientifiques

Le président du Vietnam Nguyen Xuan Phuc a remis, lundi 23 novembre à Hanoï, le Prix Ho Chi Minh et le prix d’État des sciences et technologies (6e édition) à 281 auteurs et groupes d’auteurs.

Sur ce total, 12 ouvrages se sont vus décerner le Prix Ho Chi Minh et 17 autres ouvrages ou groupes d'ouvrages, le prix d’État des sciences et technologies par le ministère des Sciences et Technologies.

S’adressant à la cérémonie, le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé que l’application scientifique et technologique était une politique nationale de premier plan et un moteur du développement socio-économique et de la défense nationale.

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

Saluant les réalisations obtenues ces derniers temps par le corps des cadres scientifiques et technologies du Vietnam, le chef de l’État a demandé au organes compétentes d’accorder plus d’importance à la formation des scientifiques et de bien traiter ceux qualifiés.

Le président a souhaité que le Vietnam compte de plus en plus de scientifiques remportant des prix internationaux prestigieux, honorant la science du pays, contribuant à la gloire de l'intelligence vietnamienne.

Il s’est déclaré convaincu que les scientifiques continueraient leurs recherches pour aider le Vietnam à rattraper d’autres pays de la région et du monde au niveau scientifique et technologique, contribuant ainsi au développement rapide et durable du pays.- VNA/VI