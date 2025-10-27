Remise du Prix de photo et de clips vidéo “La technologie avec le cœur"

La cérémonie de remise des prix et l'exposition des lauréats du Prix de photos et de clips vidéo "La technologie avec le cœur - Technology with Heart" de 2ᵉ édition, se sont tenus le 23 octobre à Hanoï. L'événement a été organisé conjointement par l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée vietnamienne (Viettel).

Dans son discours donné lors de la cérémonie de remise, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a déclaré que cette édition, placée sous le thème "Créativité vietnamienne – Voie vers la prospérité", illustrait la volonté des organisateurs de mettre en avant la puissance de l’intelligence, de l’innovation et de la technologie au service du développement national.

Vu Viet Trang a souligné que, dans l’ère numérique actuelle, la technologie ne se limitait pas à simplifier la vie quotidienne, mais constituait une force motrice essentielle vers le développement durable et la prospérité, conforme à l’esprit des orientations stratégiques du Parti et de l’État.

Remise du prix d'encouragement. Photo: VNA

La VNA accompagne constamment le développement du pays. Pour rapprocher l’information du public et refléter de manière vivante les réalisations du pays, notamment dans les sciences et technologies, la VNA met sur de nouvelles approches visuelles capables de toucher les émotions, a-t-elle affirmé.

Partageant cette vision, la VNA et Viettel, pionnier des technologies numériques, poursuivent leur coopération en organisant la deuxième édition du Prix “La technologie avec le cœur – Technology with heart”, a-t-elle ajouté.

Le prix a suscité une large participation avec 1 131 photos uniques, 229 séries photo et 122 vidéos. Après plusieurs tours de sélection, le jury a retenu 32 œuvres remarquables : 11 prix pour les séries photo (dont 1 premier prix), 10 pour les photos uniques et 11 pour les vidéos.

Le premier prix de la photo unique est revenu à Bui Van Van (Ho Chi Minh-Ville) pour son œuvre “La joie de découvrir les robots”. Le premier prix de la série photo a été décerné à Nguyen Phu Khanh et Tran Thanh Giang (Hanoï) avec “Robot IA au service administratif à Hanoï”, tandis que Luc Huong Thu et Nguyen Tuan Khoi (Lao Cai) ont remporté le premier prix vidéo avec “Des lycéens de Lao Cai développent un système d’alerte d’urgence aux catastrophes naturelles”.

Selon le jury, les œuvres lauréates reflètent une approche humaine et inspirante de la technologie : elles montrent comment l’innovation peut transformer la vie des citoyens, faciliter la prévention des catastrophes naturelles, favoriser l’inclusion des personnes vulnérables et relier les communautés éloignées. Chaque création raconte une histoire authentique, capturée avec sensibilité et émotion, traduisant la conviction que la technologie, issue du cœur, rapproche les êtres humains.

Après la cérémonie de remise des prix, l’exposition des 32 œuvres primées et 31 autres créations remarquables a été inaugurée au jardin Tao Dan, en face de la VNA, et reste ouverte au public jusqu'au 26 octobre 2025.

À cette occasion, Viettel propose également un mini-jeu interactif “La technologie du cœur” destiné aux jeunes passionnés de l’innovation, avec des prix attractifs.

Lancé pour la première fois en 2024, le Prix a suscité un écho favorable auprès du public et des professionnels grâce à des œuvres valorisant les contributions positives de la technologie et les histoires significatives qu'elle inspire. -VNA/VI