La cérémonie de clôture et de remise des prix du Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville (HIFF 2024) s’est déroulée samedi soir, 13 avril, à l’opéra municipal.

Le secrétaire du comité du Parti de Hô Chi Minh-ville Nguyên Van Nên (droite) attribue le prix Étoile d’or du meilleur film de fiction d’Asie du Sud-Est au représentant de l'équipe de tournage de "The gospel of the beast" des Philippines. Photo : VNA

Pour cette première édition du festival, le prix Étoile d’or du meilleur film de fiction d’Asie du Sud-Est a été attribué à The gospel of the beast des Philippines. Leila de Suède a obtenu le prix du meilleur court-métrage. Les prix du premier et du deuxième meilleur film ont été respectivement remis à City of wind de France et Night Courier d’Arabie saoudite.

Le jury a également récompensé le film Last shadow at first light, une co-production entre Singapour, le Japon et la Slovénie, et le court-métrage Alien 0089 du Chili et de l’Argentine. La production vietnamienne Song Lang a quant à elle décroché le prix du meilleur film de Hô Chi Minh-Ville.

En outre, d’autres prix ont récompensé les meilleurs effets cinématographiques, le meilleur design, le meilleur son, le meilleur chef opérateur, le meilleur montage ou encore la meilleure musique de film…

L'événement rassemble près de 200 cinéastes, réalisateurs et acteurs de renom venus de différents pays.

Le HIFF 2024 s’est inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de l’industrie cinématographique de Hô Chi Minh-Ville et vise à améliorer la qualité et la réputation du cinéma local, ainsi qu’à promouvoir la ville à l’international. - VNA/VI