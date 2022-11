La cérémonie de remise des prix du concours “Jeunes Reporters Francophones 2022” s'est déroulée dans l'après-midi du 4 novembre au siège de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), au 79, rue Ly Thuong Kiêt, à Hanoï.

Le premier prix qui se compose d'un ordinateur portable, des cadeaux de souvenirs et les certificats du comité d’organisation est décerné à Hô Ngoc Vinh Nguyên, de Dà Nang avec l’article Le village de l'espoir.

Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA et Tran Thi Mai Yên, représentante régionale a.i de l’OIF pour l’Asie et le Pacifique, remettent le premier prix du Concours "Jeunes Reporters Francophones 2022".

Le deuxième prix, d’une tablette et des cadeaux de souvenirs et les certificats, au groupe de deux candidats : Truong Thi Hà Ninh – Nguyên Truong Giang de Hanoï. Le troisième prix, d’un téléphone portable, au groupe de deux candidates: Pham Triêu Ngoc Tiên - Trân Ngoc Thanh Truc, de Cân Tho.

Le comité d’organisation a décerné également deux Prix d’Encouragement, ainsi que 6 autres prix, à savoir : "Prix du Public", "Candidat impressionnant", "Candidat dynamique", prix de l’"Étudiant talentueux" parrainé par l’AUF, le prix de l’Ambassadeur du Maroc, Jamale CHOUAIBI, et celui de l’Ambassadrice de Roumanie, Cristina ROMILA.

Les candidats du concours posent avec les dirigeants et représentants de la VNA, du GADIF au Vietnam, des universités,... lors de la cérémonie de remise des prix.

La cérémonie de remise des prix était honorée par la présence des dirigeants de la VNA, de la Représentation régionale Asie-Pacifique, de l’Agence universitaire de la Francophonie, des ambassadeurs du Canada, de Roumanie et du Maroc, des représentants des ambassades de France, de Suisse, du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam, de l’Institut français au Vietnam, d’universités et de nombreux candidats au concours.

Lancé le 1er août 2022, la 7e édition du concours “Jeunes Reporters Francophones” a vu la participation active des jeunes. Un mois après son lancement, le Comité d’organisation a reçu 95 articles de 117 candidats et groupes de candidats venus des quatre coins du pays et de certains jeunes français. Les 20 meilleurs candidats et groupes de candidats ont été sélectionnés pour la finale. Leurs articles ont été publiés dans le journal en ligne lecourrier.vn afin d’être soumis au vote des lecteurs.

Placé cette année sous le thème “La Francophonie de l’avenir : les jeunes font entendre leurs voix”, le concours vise à encourager les jeunes francophones à utiliser la diversité et la richesse de la langue française pour partager leurs préoccupations et leurs rêves quant à leur avenir ainsi qu’à l’avenir de la communauté francophone. Leurs préoccupations majeures convergent vers trois priorités claires : avoir un emploi, bénéficier d’une éducation de qualité et vivre dans un environnement sain. Ces priorités dessinent un cap à tenir pour l’avenir de la Francophonie./.