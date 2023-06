Remise de reliques de héros morts pour la Patrie à leurs familles

Les reliques remises cette fois comprennent cinq journaux intimes et 30 lettres écrites pendant la guerre par des gens, principalement des héros morts pour la Patrie.

Une cérémonie de réception d’une partie des "Vietnam War Heritage Records" (Dossiers du patrimoine de la guerre du Vietnam), remis par The Vietnam Center and Archive à l'Université technologique du Texas, a eu lieu le 2 juin à Hanoï.



Selon le comité d'organisation, début juin 2023, The Vietnam Center and Archive, en collaboration avec l'Institut pour la paix et les conflits à l'Université du Texas, a envoyé une délégation de chercheurs et d'étudiants au Vietnam pour mener des études et remettre une partie des "Vietnam War Heritage Records" au Club du cœur du soldat vietnamien.



A cette occasion, le Club du cœur du soldat vietnamien et The Vietnam Center and Archive à l'Université technologique du Texas ont signé un document de coopération sur la remise et la réception des dossiers du patrimoine de la guerre du Vietnam.