Remise de l'Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à trois amis américains

Le 15 juin à Washington D.C. (États-Unis), le vice-président et secrétaire général de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Phan Anh Son, a décerné l’insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à trois amis américains qui ont activement contribué à la prévention de la guerre américaine au Vietnam, au règlement des conséquences de la guerre, à la réconciliation et au renforcement des relations entre les peuples vietnamien et américain.

Phan Anh Son (gauche) décerne l’Insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à Ron Carver. Photo: VNA

Phan Anh Son a hautement apprécié les contributions discrètes mais efficaces et précieuses des amis américains au peuple vietnamien, notamment Ron Carver, un militant social ; Ronald Haeberle, correspondant de guerre et photographe américain, auteur de plus de 60 photos du massacre sanglant de My Lai le 16 mars 1968 ; et Daniel Ellsberg, activiste politique américain, expert principal et analyste militaire.

Après la guerre, ces trois amis américains et d'autres ont mis en œuvre de nombreux projets humanitaires au Vietnam, soutenant efficacement le peuple vietnamien dans les zones touchées par la guerre et les catastrophes naturelles. Cela a contribué à renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux pays.

Lors de l'événement, Ron Carver et Ronald Haeberle ont tous deux exprimé leur émotion et leur grand honneur de recevoir cette distinction.