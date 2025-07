Cérémonie de remise de décisions présidentielles à trois officiers déployés auprès de la FISNUA. Photo: VNA

Le ministère de la Défense a organisé, mardi 22 juillet, une cérémonie officielle pour remettre les décisions du président de la République à trois officiers appelés à rejoindre la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiyé (FISNUA).



Pham Manh Thang, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a souligné que les trois officiers - Hoang Quoc An, Ngo Quoc Cuong et Pham Phu Hai - avaient suivi une formation rigoureuse et satisfaisaient pleinement aux critères requis par l’ONU ainsi que par le ministère vietnamien de la Défense.



Tous ont exprimé leur sens des responsabilités et leur fierté d’avoir été choisis pour représenter l’Armée populaire du Vietnam dans le cadre de cette mission internationale.

Le général de corps d’armée Phung Sy Tan, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et vice-président du Comité directeur du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le général de corps d’armée Phung Sy Tan, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et vice-président du Comité directeur du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a exhorté les officiers à s’adapter rapidement aux réalités du terrain, à faire preuve de détermination, à surmonter les difficultés et à appliquer efficacement les méthodes opérationnelles acquises, en vue d’accomplir avec succès leur mission.



Il a également souligné que leur engagement contribuait à valoriser l’image du Vietnam, de son peuple et de son armée sur la scène internationale, tout en participant à la défense de la Patrie par des moyens pacifiques et à distance. – VNA/VI