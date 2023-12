Remise d'un souvenir à Mme Madeleine Riffaud, amie proche du peuple vietnamien

L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a rendu visite le 7 décembre, à Paris, à Mme Madeleine Riffaud, une soldate révolutionnaire française et ancienne journaliste du journal français l'Humanité, une amie proche du peuple vietnamien.

Mme Madeleine Riffaud a rappelé ses souvenirs profonds du Vietnam, pays qu'elle a toujours aimé. A l’âge de 99 ans, malgré sa faible santé, elle se souvient encore clairement les fois où elle avait rencontré le général Vo Nguyen Giap, se renseignée sur son amie vietnamienne Nguyen Thi Binh et n'oublie pas les images des bombardements américains qui ont dévasté le Nord au Vietnam. Pour elle, le Vietnam reste toujours dans ses souvenirs et son amour pour ce pays lointain est toujours intact, ne change jamais.

Le diplomate vietnamien a informer Mme Madeleine Riffaud les activités commémorant ces derniers temps le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et des 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France et a affirmé sa contribution significative de ces relations. A cette occasion, il a remis à Mme Madeleine Riffaud un logo de souvenir des 50 ans de relations

Vietnam-France.

M. Jean-David Morvan, qui prend soin de Mme Madeleine Riffaud est toujours à ses côtés, a présenté à l'ambassadeur les souvenirs qu'elle a rapportés de ses visites au Vietnam. Des affiches « Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté », à l’Ordre de l'amitié, en passant par les pages du journal du Têt du Courrier du Vietnam, les estampes populaires de Dong Ho,… Selon M. Jean-David Morvan, tous ces souvenirs sont toujours chéris et respectés par Mme Madeleine Riffaud.

Née le 23 août 1924 à Paris, la jeune française Madeleine Riffaud a rejoint le front de la Résistance française à l'âge de 18 ans sous le pseudonyme de Rainer. Elle combattit courageusement contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que correspondante de guerre du journal l'Humanité, porte-parole du Parti communiste français, elle a été directement présente dans la guerre de résistance anti-américaine au Vietnam. Ses articles sur la vie et les combats courageux du peuple vietnamien dans cette guerre ont été publiés en France, ont attiré de nombreux lecteurs épris de la paix. Elle a toujours soutenu le peuple vietnamien dans la lutte de libération nationale dans le passé ainsi que dans l’œuvre d’édification du pays d’actuellement. En guise des grandes contributions de Mme Madeleine Riffaud, le gouvernement du Vietnam lui a décerné l’Ordre de la Résistance de première classe en 1984 et l’Ordre de l'Amitié en 2004. -VNA/VI