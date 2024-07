Remerciements du Vietnam pour les condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo: VNA

Ces derniers jours, suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, les hauts dirigeants de nombreux pays, organisations internationales, partis politiques et des amis internationaux de 103 pays, territoires et 32 organisations internationales, ont envoyé près de 500 lettres, télégrammes et messages de condoléances au Comité central du PCV, au président vietnamien To Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, au permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Luong Cuong, aux autres dirigeants du PCV et de l’État et au peuple vietnamien, ainsi qu’à la famille du défunt.



Cent délégations étrangères ont rendu hommage et envoyé des fleurs de condoléances au Vietnam et plus de 3.500 délégations sont allées présenter leurs condoléances auprès des représentations vietnamiennes à travers le monde.



Dans leurs condoléances, les dirigeants des pays, des organisations internationales, des partis politiques et les amis internationaux ont exprimé leur profonde affection, leurs infinies condoléances et leur grand respect au secrétaire général Nguyen Phu Trong, louant ses contributions au développement du Vietnam et aux relations entre le Vietnam et les partenaires, souhaitant continuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.



Appréciant la solidarité et le partage des pays, des partenaires, des partis et des amis internationaux, le Comité central du PCV, le président To Lam, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV Luong Cuong, les autres dirigeants du PCV et de l’État, ont envoyé leurs remerciements aux dirigeants des pays, des organisations internationales, des partis politiques et aux amis internationaux, pour leurs sentiments particuliers, leur sympathie et leurs encouragements face à la grande perte du Parti, de l'État, du peuple vietnamiens et de la famille du secrétaire général Nguyen Phu Trong.



Les dirigeants du Parti et de l'État ont affirmé leur volonté de travailler avec d'autres pays et partenaires pour continuer à mettre en œuvre le souhait du secrétaire général Nguyen Phu Trong de développer et approfondir l'amitié et la coopération entre le Vietnam et d'autres pays et partenaires, dans l’intérêt du peuple de chaque pays, contribuant à la paix, à la coopération et à la prospérité dans les régions et dans le monde.-VNA/VI