Relations Vietnam-Cuba, symbole d'amitié, de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel

Photo : VNA

Les relations étroites entre Cuba et le Vietnam sont des relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. La prochaine visite d'État à Cuba du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le président du Vietnam, To Lam, consolidera et approfondira l'amitié traditionnelle.



La visite d’Etat à Cuba de To Lam promet d'apporter de nombreux résultats positifs dans les domaines de l'économie et de la diplomatie, avec de nombreux accords de coopération et un haut consensus dans la lutte pour la paix mondiale.



C’est que qu’a déclaré le héros cubain Fernando González Llort, président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à La Havane sur la signification et l'importance de la visite.



Cette visite marquera une belle empreinte dans les relations Cuba-Vietnam. Cuba est l'une des premières destinations étrangères de To Lam depuis qu'il a pris ses nouvelles fonctions, démontrant l'importance des relations particulières entre les deux pays. Elle reflète également la solidarité du peuple vietnamien envers Cuba, a affirmé Fernando González Llort.



Selon lui, le Vietnam est le seul pays au monde à posséder une entreprise franchisée dans la zone spéciale de développement de Mariel. C'est une preuve de la confiance mutuelle, de la volonté et de la détermination du Vietnam de contribuer aux efforts de développement de Cuba.



Le président de l'ICAP s’est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement et à porter les relations politiques bilatérales à une nouvelle hauteur.



En outre, selon lui, le Vietnam et Cuba ont des atouts en matière de tourisme et peuvent partager leurs expériences de développement dans ce domaine. De même, Cuba possède des atouts dans les biotechnologies, les produits pharmaceutiques et les services médicaux, qui constituent également de potentiels domaines de coopération.



Fernando González a précisé que Cuba souhaitait renforcer ses relations avec les Vietnamiens qui ont fait des études sur son sol, avec la jeune génération vietnamienne à travers des visites, des réunions et des échanges de délégations à tous les niveaux.



Enfin, il a noté que les deux parties ont la même responsabilité de sensibiliser leurs jeunes générations sur la tradition de solidarité et d'amitié entre les deux pays, afin qu'elles puissent comprendre, préserver et promouvoir ces relations particulières dans le contexte d'un monde confronté à de multiples défis. Les relations entre le Vietnam et Cuba constituent un symbole d'amitié, de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel. Ce sont des valeurs importantes pour les deux pays, a-t-il conclu. -VNA/VI