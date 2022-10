Relancer le tourisme de l’Asie de l’Est dans l’ère post-Covid

La 17e Assemblée générale du Forum interrégional du tourisme d’Asie de l’Est (EATOF), ayant pour thème " Reprise du tourisme en Asie de l’Est dans la nouvelle ère post-Covid", s’est ouverte mardi 25 octobre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Ouverture de la 17e Assemblée générale du Forum interrégional du tourisme d’Asie de l’Est dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Photo: VNA



L’EATOF compte actuellement 10 provinces membres dans 10 pays d’Asie de l’Est : Jilin (Chine), Cebu (Philippines), Gangwon (République de Corée), Luang Prabang (Laos), Quang Ninh, Siem Riep (Cambodge), Sarawak (Malaisie), Tottori (Japon), Tuv (Mongolie), Yogyakarta (Indonésie). Il vise à développer conjointement l’industrie touristique durable dans la région.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh a exprimé le souhait de voir les province membres s’efforcer de coopérer pour relancer et développer le tourisme.

Il a affirmé que l’organisation de cet événement serait une étape concrète pour soutenir les efforts de la province de Quang Ninh en particulier et des provinces membres de l’EATOF en général dans l’esprit du thème de cet événement.

Il s’agit également de la deuxième fois que Quang Ninh accueille l’Assemblée générale de l’EATOF (la première en 2010).

Kim Jin Tae, gouverneur de la province sud-coréenne de Gangwon a déclaré que le tourisme international est en train de rebondir, ce qui signifie qu’une nouvelle ère du tourisme a commencé, ajoutant que l’Asie de l’Est serait le centre de la nouvelle ère. Ce sont les provinces membres de l’EATOF qui joueront le rôle principal.

Le 20e anniversaire de l’EATOF sera également célébré dans les villes d’Ha Long, de Câm Pha et dans le district de Vân Dôn.

A l’occasion de son 20e anniversaire, l’EATOF prendra un nouveau nom, celui d’ "Alliance du tourisme interrégional d’Asie de l’Est".

Cette 17e Assemblée générale de trois jours sera ponctuée par des réunions du comité permanent de l’EATOF, par des salons de promotion touristique et par la cérémonie de signature d’une Déclaration conjointe.

Environ 150 délégués participent à l’événement, dont des conférenciers nationaux et étrangers de l’Organisation mondiale du tourisme, de l’UNESCO, de Tripadvisor ainsi que des universitaires experts du tourisme...

À travers cet événement, les autorités provinciales souhaitent promouvoir l’image de Quang Ninh en tant que « destination conviviale, sûre et attrayante »

Gâtée par la nature avec ses plus de 2.000 îles représentant deux tiers des îles du pays et ses plus de 250 km de côtes, la province de Quang Ninh a d’énormes potentiels pour développer le tourisme durable.

En 2022, Quang Ninh organise environ 70 évènements, programmes, activités culturelles, sportives, touristiques et commerciales pour attirer plus de visiteurs.

De janvier à fin juin, Quang Ninh a comptabilisé environ 5,5 millions de touristes, en hausse de 120% en glissement annuel. Les recettes totales sont estimées à 12.129 milliards de dôngs (521 millions de dollars), en hausse de 131,03% par rapport à la même période de l’an dernier.

Cette année, la province ambitionne d’accueillir plus de 10 millions de visiteurs, dont 1,5 million d’étrangers.