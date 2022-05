Réhabilitation des populations de tortues menacées au Vietnam

Le Département de la conservation de la nature et de la biodiversité du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec le Programme des tortues asiatiques (Asian Turtle Program - ATP), a organisé dans l'après-midi du 27 mai un conférence intitulée "Évaluation de l'état actuel et possibilité de remise en liberté des espèces de tortues menacées".

Les scientifiques ont enregistré à ce jour la présence de 25 espèces de tortues terrestres et de tortues d'eau douce ainsi que de 5 espèces de tortues marines qui se produisent couramment dans les eaux du Vietnam.

Avec un total de 335 espèces de tortues dans le monde et 90 espèces de tortues en Asie du Sud-Est, le Vietnam abrite 9% des espèces de tortues mondiales, y compris les tortues marines.

Cependant, le nombre d'espèces de tortues du Vietnam est en diminution constante en raison de la perte d'habitats et de la chasse et du commerce illégaux. De nombreuses espèces de tortues sont menacées d'extinction.

Le 12 septembre 2019, le Premier ministre a publié la Décision n° 1176/QD-TTg approuvant le Programme de conservation des espèces de tortues menacées du Vietnam jusqu'en 2025.

La conférence fournit une plate-forme d'échanger et de partager des informations et des expériences sur la protection des tortues et les défis concerant la restauration des populations sauvages des espèces de tortues, ainsi d'examiner la remise en liberté des espèces de tortues menacées.

Les experts et les délégués ont discuté et proposé des solutions pour la conservation des tortues au Vietnam dans les temps à venir, notamment la recherche et l'application efficace de solutions scientifiques et technologiques dans la conservation et le développement des espèces de tortues menacées, le renforcement du mécanisme de coordination pour mobiliser la participation des organisations et des individus à la protection des espèces de tortues menacées, la diversité des sources de capital d'investissement, de l'établisselent d'un mécanisme financier pour soutenir la conservation des espèces de tortues menacées. -VNA/VI