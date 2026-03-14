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Réglementation sur les horaires de vote lors de la journée électorale du 15 mars 2026

Les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 auront lieu le 15 mars 2026. Le vote se déroulera officiellement de 7h à 19h, bien que les bureaux de vote puissent ouvrir plus tôt, à partir de 5h, ou fermer plus tard, au plus tard à 21h, selon les conditions locales.
    

 

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