Règlementation sur le port du masque dans les lieux publics

Le ministère de la Santé vient de publier un guide sur l'utilisation du masque dans les lieux publics, le considérant comme une mesure préventive personnelle pour contribuer à réduire la propagation du COVID-19 dans la communauté, protéger la santé des personnes, en particulier les personnes atteintes conditions médicales sous-jacentes, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les personnes obèses.

Selon le ministère de la Santé, un lieu public est compris comme un lieu qui dessert de nombreuses personnes dans des espaces fermés tels que les théâtres, les cinémas, les discothèques, les restaurants, ... ou des espaces ouverts comme les stades, les parcs, les gares,...

En vertu du guide, le ministère de la Santé a souligné les cas et les lieux où l'utilisation du masque est obligatoire, notamment pour les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë, les personnes atteintes ou suspectées d'atteindre du COVID-19.

Photo d'illustration : VNA



Le personnel médical doit suivre le guide sur la sélection et l'utilisation des équipements de protection individuelle dans la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 dans les établissements d'examen et de traitement médicaux, émis joint à la décision No 2171/QD-BYT du 5 août 2022 du ministère de la Santé.

Le Vietnam a recensé mercredi 7 septembre 3.878 nouveaux cas de Covid-19, le plus haut nombre de cas quotidiens enregistrés au cours des quatre derniers mois, a rapporté le ministère de la Santé.

Le pays a administré jusqu’à présent 257,67 millions de doses de vaccins contre le Covid-19. -VNA/VI