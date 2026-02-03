Regards internationaux sur le 14ᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam

À l’issue du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, conclu avec un plein succès, des représentants de partis politiques et d’organisations internationales ont salué la qualité de l’organisation, la cohérence idéologique et la feuille de route stratégique tracée par le Vietnam pour une « nouvelle ère ».



Dasun Wijesekara, représentant de l’unité média du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, ou Front de libération du peuple) du Sri Lanka, s’est dit profondément impressionné par l’atmosphère vibrante du Congrès. Selon lui, la présence omniprésente du drapeau national vietnamien constituait un message politique fort, suscitant une émotion puissante.

Dasun Wijesekara, représentant de l’unité média du Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, ou Front de libération du peuple) du Sri Lanka. Photo: VNA

Du point de vue médiatique, il a particulièrement apprécié l’articulation harmonieuse entre l’agenda politique et les activités de communication fondées sur les nouvelles technologies. Il a estimé que l’organisation d’un événement d’une telle envergure témoignait de la vitalité et de la forte capacité organisationnelle du Parti.



Partageant cette appréciation, Miguel Mejía, secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, a souligné que ce succès résultait de l’unité et d’une solide maturité politique. Il a rappelé que, lors de sa visite au Vietnam en avril dernier à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, les préparatifs du 14ᵉ Congrès étaient déjà menés avec rigueur et détermination.



S’agissant du contenu des documents et des discours, le journaliste sri lankais Dasun Wijesekara a salué la vision du secrétaire général To Lam, estimant que le Vietnam avait su s’élever au rang mondial en choisissant des modèles stratégiques adaptés à ses réalités nationales, sur la base du marxisme-léninisme.



Il a mis en avant les nouveaux axes définis pour la nouvelle ère, notamment en matière de défense, de cybersécurité, de transformation numérique, d’intégration internationale, de science et de technologie... Selon lui, l’appel à des réformes nouvelles et à des solutions collectives face aux crises mondiales a suscité un grand espoir. Il a considéré le Vietnam, avec l’un des taux de croissance du PIB les plus élevés au monde, comme un modèle pour les mouvements politiques de gauche.



Pour le Sri Lanka, récemment doté d’un nouveau gouvernement, les enseignements du 14ᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam constituent une source d’expériences précieuses, notamment dans l’utilisation des médias, du journalisme numérique et de la presse écrite pour dynamiser des secteurs clés comme le tourisme.



De son côté, Miguel Mejía a salué les orientations définies par le Congrès autour des valeurs « Solidarité – Démocratie – Discipline – Percée – Développement ». Il a estimé que ces orientations renforceraient la position du Vietnam et contribueraient à la stabilité et au développement régionaux.



Il a affirmé que le Vietnam bénéficiait aujourd’hui d’une grande admiration et d’un profond respect sur la scène internationale, et a réitéré la volonté du MIU de poursuivre la coopération avec le Parti communiste du Vietnam afin de renforcer les relations politiques et diplomatiques bilatérales.



Le succès du 14ᵉ Congrès n’ouvre pas seulement une nouvelle ère pour le peuple vietnamien, mais renforce également la confiance et l’élan des amis internationaux sur la voie de la construction d’un socialisme moderne, scientifique et prospère.-VNA/VI