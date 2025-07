Regards d'experts en Indonésie sur le modèle d'administration locale à deux niveaux du Vietnam

Trân Dông Phuong, expert principal à l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA). Photo: VNA

La décision du Vietnam de passer à un modèle d'administration locale à deux niveaux est considérée comme une réforme institutionnelle historique, démontrant la volonté de rationaliser l'appareil d'État, le rendre plus efficace et plus proche des citoyens. Ce changement suscite l'intérêt des Vietnamiens vivant et travaillant en Indonésie.

Selon Trân Dông Phuong, expert principal à l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA), cette réforme majeure permet de simplifier les procédures, réduire les coûts administratifs et améliorer l'efficacité du système. Les entreprises bénéficieront également de cette simplification, qui réduit les charges opérationnelles et favorise le développement du secteur privé. Il estime que cette transition se déroulera en douceur grâce au large consensus au sein du système et de la population.

Selon Beni Sukadis, coordinateur principal à l'Institut de défense et d'études stratégiques d'Indonésie (Lesperssi), il s'agit d'un grand pas vers une administration publique plus efficace. La réforme permettra aux autorités locales de gérer plus efficacement les ressources, les budgets et les infrastructures. Elle pose aussi les bases pour la construction de villes intelligentes, le développement de pôles économiques et le renforcement de l'intégration régionale. Les dirigeants locaux disposeront ainsi de plus d'autonomie et de responsabilités concrètes pour obtenir des résultats tangibles.

D'après Dinna Prapto Raharja, chercheuse à l'Institut de recherche et de formation sur les politiques de synergie, le principal défi résidera dans la mise en œuvre de la réforme et le maintien de l'intégrité du système après la transition. Pour elle, le succès dépendra de la capacité à éviter la création de nouvelles barrières entre l'administration et la population, tout en assurant les bénéfices attendus par le gouvernement.

Elle s'est dit confiante dans le fait que le Vietnam a soigneusement pesé les avantages et les risques, dans un contexte géopolitique complexe, et s'attend à ce que ces réformes produisent des résultats positifs. -VNA/VI