Regard d’une ami chilienne sur la Victoire du 30 avril

La grande Victoire du 30 avril 1975 du Vietnam a insufflé espoir et combativité aux révolutionnaires du monde entier, a affirmé Patricia Abarzua Munoz, présidente de l’Association d’amitié Chili-Vietnam.



Elle s’est souvenue qu’à cette époque, le Chili vivait sous la dictature militaire et que les médias couvraient peu la situation au Vietnam. Pourtant, la nouvelle de la victoire s’est répandue rapidement, suscitant une immense joie dans le pays.



Selon elle, les figures du président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyen Giap ont inspiré les mouvements de libération en Amérique latine et dans d’autres lieux dans le monde.



Le président vietnamien, Luong Cuong, et la présidente de l'Institut culturel d'amitié Chili-Vietnam, Patricia Abarzua. Photo : Lam Khanh/VNA

Elle a souligné que le processus de Renouveau (Doi Moi) lancé en 1986 avait marqué un tournant crucial, permettant au Vietnam de développer son économie, d’élever le niveau de vie et d’améliorer l’éducation et le tourisme.



L’intégration du Vietnam à l’ASEAN, la normalisation des relations avec les États-Unis (1995) et l’adhésion à l’APEC (1998) ont favorisé le développement de ses liens commerciaux et diplomatiques avec le monde. Aujourd’hui, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec 194 pays, a signé 170 accords de coopération et 17 accords de libre-échange, dont celui avec le Chili en 2011.



Patricia Abarzua a salué l’ambition du Vietnam en 2025, désignée comme une année d’accélération pour le développement. Elle a affirmé que l’Association d’amitié Chili-Vietnam resterait active pour renforcer les liens entre les deux nations.-VNA/VI