Réformes et politiques ouvertes pour stimuler le tourisme vietnamien

À l’aube d’une nouvelle phase de développement national, le secteur touristique vietnamien bénéficie de perspectives de croissance renforcées, appelées à consolider son rôle de moteur majeur de l’économie. Dans ce contexte, l’amélioration du cadre politique et la création d’un environnement plus ouvert, moderne et favorable au développement s’imposent comme des priorités pour accélérer la dynamique du secteur.



Des réformes politiques comme catalyseurs de croissance



En 2025, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a intensifié ses travaux d’étude et de coordination afin de proposer aux autorités compétentes plusieurs mesures visant à lever les obstacles et à faciliter les activités touristiques. Les politiques plus ouvertes en matière de visas et d’entrée sur le territoire ont contribué à attirer davantage de visiteurs internationaux.



Parmi les avancées majeures figure la consolidation du Comité de pilotage d’État pour le tourisme, conformément à la Décision n°1532/QD-TTg du 15 juillet 2025 du Premier ministre. L’adoption d’un plan d’action pour la période 2025-2026, accompagnée d’un règlement de fonctionnement, a renforcé la coordination intersectorielle entre les ministères et les localités, garantissant une direction unifiée du niveau central au niveau local et un traitement plus rapide des problématiques transversales.



Le 21 février, le Premier ministre a promulgué la Décision n°382/QD-TTg relative au plan de mise en œuvre de la Planification du système touristique pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2045. Ce cadre vise à mobiliser les ressources pour développer les infrastructures, les produits et les marchés.



Les politiques de visa demeurent un point central. L’élargissement des exemptions de visa, l’extension de l’application du visa électronique à davantage de points d’entrée et les mesures préférentielles en faveur de marchés prioritaires contribuent à renforcer l’attractivité de la destination Vietnam. Ces dispositions permettent de réduire les coûts et les délais pour les voyageurs, tout en facilitant les segments à forte valeur ajoutée, notamment les visiteurs de longue durée et les voyageurs d’affaires.



Visiteurs au marché flottant de Cai Rang à Can Tho. Photo: VNA

En parallèle, la réforme administrative a été intensifiée. Plusieurs procédures concernant les agences de voyage, les guides touristiques et les établissements d’hébergement ont été simplifiées. En 2025, la réduction de 50 % des frais d’examen pour la délivrance des licences de voyage et des cartes de guides touristiques, la simplification et la suppression de nombreuses procédures d’autorisation, ainsi que l’application officielle de tarifs d’électricité aux établissements d’hébergement touristique équivalents à ceux des sites de production, ont constitué un levier important permettant aux entreprises de réduire leurs coûts, de se redresser et d’élargir leurs activités.



Restructuration de l’espace de développement touristique



À partir de cette année, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam prévoit de poursuivre la révision et l’amélioration du cadre juridique, en mettant l’accent sur la modification de la Loi sur le tourisme et de ses textes d’application afin de répondre aux nouvelles exigences.



Parallèlement, le secteur du tourisme doit redéfinir son cadre de solutions stratégiques de développement pour la nouvelle période, afin de faire du tourisme un moteur de croissance majeur, contribuant à la réalisation de l’objectif national d’une croissance économique à deux chiffres.



La fusion de certaines provinces et villes, combinée à la mise en œuvre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, ouvre également de nouvelles perspectives. L’élargissement des limites administratives facilite la constitution de régions touristiques disposant de ressources diversifiées et favorise la planification de chaînes de destinations ainsi que le développement de produits thématiques à plus grande échelle.



Dans ce contexte, les autorités compétentes sont appelées à réexaminer la répartition des ressources, les flux de visiteurs, les infrastructures et les services afin de restructurer l’espace de développement touristique selon les nouvelles limites administratives. Cette démarche vise à renforcer la coordination régionale, à optimiser l’exploitation des ressources et à améliorer la compétitivité globale du Vietnam en tant que destination touristique. -VNA/VI