Record à l’Hôpital militaire 108 : 29 greffes en deux semaines de novembre 2025

Des médecins de l'hôpital central militaire 108 réalisent une transplantation cardiaque. Photo: qdnd.vn



Cette opération s'inscrit dans une série exceptionnelle : en seulement deux semaines de novembre 2025, 29 patients ont pu bénéficier d'une greffe, retrouvant ainsi l'espoir d'une nouvelle vie. Pour le général de brigade, professeur et docteur Lê Huu Song, directeur de l'établissement, il s'agit de journées inoubliables pour l'hôpital.

Le donneur, un homme de 42 ans victime d'une hémorragie cérébrale massive, n'a pas survécu malgré les soins intensifs prodigués. Sa famille a néanmoins accepté le don de ses organes, sauvant ainsi la vie de six patients en situation d'urgence vitale. L'équipe du Centre de coordination des transplantations de l'Hôpital central militaire 108 a immédiatement activé l'ensemble des procédures : coordination nationale, préparation des receveurs, réanimation, examens préopératoires, anesthésie et mobilisation des chirurgiens. À 13h45 le 22 novembre, cinq blocs opératoires ont fonctionné simultanément.

Les médecins ont prélevé le cœur, les deux reins, le foie (divisé en deux parties pour deux receveurs, dont un enfant d'un an pris en charge par l'hôpital Vinmec), ainsi que les deux cornées. La transplantation pulmonaire a été coordonnée avec l'Hôpital central de pneumologie.

Selon la professeure associée et docteure Nguyên Minh Ly, cheffe du département d'anesthésie-réanimation, les équipes sont prêtes "à tout moment, de jour comme de nuit, jours fériés compris". Grâce à un personnel hautement qualifié et à un équipement complet, l'hôpital peut mener de front plusieurs greffes vitales.

Le prof. associé-docteur Vu Van Quang souligne l'importance cruciale du facteur temps : pour le cœur, la durée maximale d'ischémie froide ne doit idéalement pas dépasser 4 heures ; pour le foie, elle est comprise entre 6 et 8 heures. Fort de son expérience, l'Hôpital 108 a conduit l'ensemble du processus avec une précision optimale.

La greffe cardiaque, pratiquée sur un homme de 68 ans souffrant d'une insuffisance cardiaque terminale, s'est achevée à 17 h 28 le même jour avec la reprise spontanée des battements cardiaques.

Les receveurs des greffes de foie et de reins présentent une évolution stable et poursuivent leur suivi en unité spécialisée. -VNA/VI