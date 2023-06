Reconstitution des rituels du Têt Doan Ngo à la Cité impériale de Thang Long

L’ancienne fête du Têt Doan Ngo de Thang Long, avec de nombreuses coutumes et rites uniques de la cour royale, sera reconstituée à la Cité impériale de Thang Long (Hanoi), à partir du 21 juin. Des panneaux et peintures sur les rituels du Têt Doan Ngo. Photo: hanoimoi.vn

C'est la première fois que le Centre de conservation des héritages de Thang Long - Hanoi expose et interprète systématiquement les rituels royaux de la dynastie Le lors de cette fête traditionnelle.

Dans la culture vietnamienne, le Têt Doan Ngo était considéré comme l'une des fêtes importantes, solennellement organisé dans les palais royaux. Le roi et la famille royale préparaient des offrandes à leurs ancêtres. C'était aussi l'occasion où les serviteurs et les courtisans étaient récompensés. Le Têt Doan Ngo a lieu au moment où il fait chaud, l’éventail est un objet essentiel. Donc en plus du banquet, le roi offrait également des éventails, faisant preuve d'une attention et d'un soin particulier envers le peuple avec le sens humain de donner "Bénédictions, santé et paix".

Le programme "L’ancienne fête du Têt Doan Ngo de Thang Long" comprend deux activités principales : exposition et expérimentation des rituels dans un espace ancien. Les rituels royaux du Têt Doan Ngo de la dynastie Le seront pour la première fois reconstitués de manière vivante et authentique, à travers des panneaux et peintures, notamment des simulations d’espace royal.

Le parc d'exposition est mis en valeur par la collection unique d'éventails de la famille de l'artisan Lan Tuyet. Il s'agit d'une catégorie d'éventails de grande classe, destinés aux familles royales, de mandarins et d'aristocrates. L'éventail n'est pas seulement un objet pour se rafraîchir, pour se couvrir de la pluie et du soleil... mais aussi une œuvre d'art, créée par un artiste talentueux.

En outre, seront présentés des us et coutumes uniques des habitants de l'ancienne citadelle de Thang Long, telles que la porte de petits sacs parfumés, l’attache des fils de cinq couleurs et la cueillette des feuilles médicinales à l'heure du midi…