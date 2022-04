Reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux entre le Vietnam et 19 pays

Jusqu’à présent, le Vietnam a conclu des accords sur la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux avec 19 pays, a annoncé ce jeudi à la presse la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors d'une conférence de presse tenue le 7 avril à Hanoï.

Les 19 pays en question sont le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Inde, la Biélorussie, le Cambodge, les Philippines, la Palestine, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, l’Égypte, la Turquie, Singapour, Sainte-Lucie, la République de Corée, l’Iran et la Malaisie.

Toujours selon la diplomate, le 4 avril, le ministère vietnamien de la Santé a annoncé que le passeport vaccinal serait délivré aux citoyens vietnamiens à partir du 15 avril 2022.

D'autre part, en abordant l'organisation du 7e échange amical de défense des frontières entre le Vietnam et la Chine à la fin de ce mois, Pham Thu Hang a indiqué que cette activité annuelle revêt une grande importance pour l'intensification de la compréhension mutuelle et de la coopération dans la gestion et la protection des lignes frontalières entre les gardes-frontières en particulier et entre les deux armées en général.



De même, l'événement contribuera à promouvoir les échanges amicaux et la collaboration entre les autorités et les habitants des zones frontalières, les relations de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Entre-temps, évoquant le sommet entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les États-Unis, elle a réaffirmé que le bloc applaudissait l'initiative de Washington d'organiser cette réunion à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales.

Concernant l'annonce de la Chine de soutenir l'ASEAN sur la question des vaccins contre le COVID-19, le diplomate a réitéré que les dirigeants des pays membres de l’ASEAN mettent en avant cette déclaration du président chinois Xi Jinping, lors de la Conférence de haut niveau entre les deux parties tenueen novembre de l'année dernière, et ils sont prêts à recevoir ces vaccins pour favoriser la lutte contre l’épidémie.