Réception de photos documentaires sur le Président Ho Chi Minh offertes par l’ambassade de Russie

Le 14 janvier à Hanoï, le site des vestiges du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel a reçu 30 photographies documentaires offertes par l’ambassade de Russie au Vietnam.



L’ambassadeur russe Gennady Bezdetko a remis ces archives provenant du Centre des archives d’État de Moscou qui illustrent le parcours du leader vietnamien en Russie et l'évolution des liens bilatéraux. Selon l'ambassadeur russe, ces images constituent une « chronique vivante » de la solidarité entre les deux peuples.



Par la même occasion, l'exposition « Le Président Ho Chi Minh et la Russie » a ouvert ses portes. L'exposition, structurée en 76 panneaux, se divise en trois parties : l’activité révolutionnaire de Nguyen Ai Quoc (alias Ho Chi Minh) au pays de Lénine (1923-1938), le Président Ho Chi Minh et la Russie, et les sentiments du peuple russe à son égard, et l’amitié Vietnam-Russie.



S’exprimant à ces événements, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, a exprimé sa gratitude pour cet apport iconographique majeur qui contribue à enrichir la précieuse source de documents du vestige du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de collaborer étroitement avec les institutions russes pour approfondir les échanges culturels et renforcer l'efficacité du partenariat bilatéral. Ce fonds documentaire précieux servira désormais de base essentielle aux travaux de recherche, d'exposition et d'éducation sur l'héritage du Président Ho Chi Minh dans la période actuelle.



Ces événements s’inscrivent dans les célébrations du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du 76e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1950-2026). -VNA/VI