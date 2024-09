Réception d’aides internationales pour les sinistrés du typhon Yagi

La vice-présidente du Comité populaire provincial de Yen Bai, Vu Thi Hien Hanh, remet des cadeaux de soutien du gouvernement australien à des sinistrés au quartier de Hong Ha, ville de Yen Bai, le 13 septembre. Photo : VNA

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a organisé dans la matinée du 18 septembre à Hanoï une cérémonie pour recevoir des aides d'urgence en faveur des personnes touchées par le typhon Yagi.



Lors de l’événement, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Hoang Hiep, a remercié les partenaires, les organisations internationales et les ambassades de nombreux pays pour leurs dons d'argent et de biens essentiels aux localités gravement endommagées par le typhon Yagi.



Jusqu'à présent, le Vietnam a reçu environ 15 millions de dollars et 200 tonnes de biens essentiels de la part des organisations internationales et des ambassades. Des biens humanitaires sont d’ores et déjà livrés aux localités touchées par le typhon. Le Vietnam espère continuer à recevoir des assistances afin que ces localités puissent rapidement rétablir la production et stabiliser la vie des habitants locaux, a déclaré le vice-ministre Nguyen Hoang Hiep.



De son côté, la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a dit que ces derniers jours, plusieurs délégations étaient allées à diverses localités pour évaluer les impacts du typhon sur des aspects tels que l'eau propre, l'assainissement, l’éducation, l’agriculture, la protection des enfants... L’ONU continuera à se coordonner avec les partenaires et les agences vietnamiennes compétentes pour mobiliser différentes ressources dans les domaines ci-dessus afin de contribuer à traiter rapidement les conséquences du typhon.



Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a émis son espoir que la partie vietnamienne fournirait rapidement des données sur les dégâts et les besoins des sinistrés afin que les organisations internationales et les ambassades puissent élaborer des plans de soutien appropriés.



L'ambassadeur indien au Vietnam, Sandeep Arya, quant à lui, a annoncé que le gouvernement indien se coordonnerait avec le Vietnam pour renforcer la résilience des infrastructures contre les catastrophes naturelles.



Lors de la cérémonie, les représentants des ambassades ont remis symboliquement des aides en faveur des sinistrés. Plus précisément, l'ambassade du Royaume-Uni a remis un soutien de 1,3 million de dollars ; l'ambassade d'Inde et l'ambassade des États-Unis, chacune un million de dollars ; l'ambassade de Nouvelle-Zélande, 620.000 dollars ; l'ambassade d'Australie et l'ambassade de République de Corée 2 millions de dollars chacune.



Les représentants des ambassades présentes se sont également engagés à continuer d'accompagner et de soutenir le Vietnam pour surmonter rapidement les conséquences des catastrophes naturelles.



Le même jour, selon les informations du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'ambassade d'Irlande a annoncé une aide de 250.000 euros par l'intermédiaire de l'UNICEF pour fournir de l'eau potable et des produits d'hygiène visant à garantir la santé des enfants et des ménages vulnérables après le typhon Yagi.



L'ambassadrice d'Irlande au Vietnam, Deirdre Ní Fhallúin, s’est dite convaincue que grâce à l'UNICEF, cette enveloppe de soutien serait rapidement remise aux personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants, en les aidant à prévenir les maladies et à protéger leur santé.



Toujours le 18 septembre, le groupe sud-coréen SK a annoncé qu'il ferait un don de 300.000 dollars pour aider les provinces et les villes du Nord du Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi.



Le groupe sud-coréen SK a mené de nombreuses activités d'investissement au Vietnam au cours des 30 dernières années. En outre, SK participe depuis 1996 à des activités caritatives qui permettent d’effectuer des opérations chirurgicales gratuites pour des enfants vietnamiens souffrant de fente labiale et palatine. -VNA/VI