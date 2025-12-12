Réaction officielle du Vietnam à l’erreur cartographique lors de la cérémonie d’ouverture des SEA Games 33

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue dans l’après-midi du 11 décembre, la porte-parole Pham Thu Hang a indiqué que les autorités vietnamiennes avaient travaillé et continuaient de travailler avec le Comité d’organisation des 33ᵉˢ Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande afin de corriger une erreur concernant la représentation de la carte du Vietnam lors de la cérémonie d’ouverture du 9 décembre.



Répondant à une question de journaliste sur les informations selon lesquelles les effets visuels utilisés pour présenter les cartes des pays de la région ne montraient pas les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys), ni l’île de Phu Quôc, Pham Thu Hang a réaffirmé avec force que le Vietnam maintient sa souveraineté incontestable sur les archipels de Hoàng Sa et de Truong Sa, conformément au droit international.



Lors de la même conférence de presse, répondant à des questions concernant la situation des citoyens vietnamiens dans la zone frontalière entre la Thaïlande et le Cambodge ainsi que les mesures de protection consulaire, Pham Thu Hang a indiqué :



Concernant la situation sécuritaire à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, la porte-parole a précisé que, dès le 9 décembre 2025, les représentations diplomatiques vietnamiennes dans les deux pays avaient diffusé des avis recommandant aux ressortissants vietnamiens d’évaluer soigneusement leurs déplacements vers les zones où la situation sécuritaire est complexe, et d'envisager de quitter ces zones afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Elles ont également demandé aux citoyens de se conformer strictement aux réglementations et instructions des autorités locales ; de maintenir un contact régulier avec les ambassades et consulats vietnamiens au Cambodge et en Thaïlande.



La porte-parole a ajouté que, selon les dernières informations transmises par ces représentations, la grande majorité des citoyens vietnamiens présents dans les zones concernées ont été évacués vers des endroits sûrs, éloignés des zones de confrontation, et suivent désormais les consignes des autorités locales.



Face à l’évolution de la situation, le ministère des Affaires étrangères a échangé avec les organes compétents pour suivre de près les développements. Il a demandé aux missions diplomatiques concernées de rester proactives, de coopérer étroitement avec les autorités locales et les communautés vietnamiennes, et de se tenir prêtes à mettre en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires.



Les citoyens vietnamiens ayant besoin d’assistance peuvent contacter les lignes d’urgence des représentations vietnamiennes ou la ligne nationale de protection consulaire du ministère des Affaires étrangères : +84 981 848 484, +84 965 411 118 ; courriel : baohocongdan@gmail.com -VNA/VI