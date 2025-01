Rationnalisation de l’appareil : Dix ministères fusionnés en cinq

Le siège du ministère des Finances. Photo : VNA La ministre de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, a annoncé le 25 janvier lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que le Comité central du Parti communiste du Vietnam avait approuvé un plan visant à ajuster et rationaliser l’appareil du système politique.

Selon ce plan, 10 ministères seront fusionnés en cinq entités. Les ministères concernés par ces fusions sont :

Le ministère du Plan et de l'Investissement sera fusionné avec le ministère des Finances pour devenir le ministère des Finances ;

Le ministère de la Construction et le ministère des Transports seront réunis au sein du ministère de la Construction ;

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sera fusionné avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement pour former le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement ;

Le ministère de l'Information et de la Communication et le ministère des Sciences et des Technologies seront intégrés dans le ministère des Sciences et des Technologies ;

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sera fusionné avec le ministère de l'Intérieur pour devenir le ministère de l'Intérieur.

Le plan prévoit aussi la création du ministère des Ethnies et des Religions, sur la base du Comité des affaires ethniques. Une réorganisation sera également effectuée au sein de l’Inspection du gouvernement et des agences d’inspection locales et spécialisées.

En outre, l’appareil de la Police locale sera réorganisé, avec l’objectif de supprimer la Police au niveau des districts et de maintenir uniquement les postes de Police dans les districts insulaires.

Après la fusion, le ministère des Finances deviendra le plus grand en termes d’unités et de personnel. Il réorganisera des départements clés tels que le Département général des impôts, le Département des douanes, le Trésor de l'État, le Département général des réserves d'État, l’Office général des statistiques, la Sécurité sociale du Vietnam, tout en assumant également les responsabilités du représentant des propriétaires pour 18 sociétés et groupes d’État.

Le ministère de la Construction comptera 23 unités, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement 30, le ministère de l'Intérieur 22, et le ministère des Sciences et des Technologies 26. Les autres ministères auront des configurations similaires, comme le ministère de l’Éducation et de la Formation avec 18 unités, et celui de la Santé avec 20.

Le ministère de la Sécurité publique se verra attribuer de nouvelles tâches, notamment la gestion de la toxicomanie et le suivi post-toxicomanie (actuellement sous la responsabilité du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales), ainsi que la gestion des casiers judiciaires (actuellement gérés par le ministère de la Justice), la sécurité des informations et des réseaux (actuellement placée sous la charge du ministère de l'Information et de la Communication) et la sécurité aérienne dans les aéroports et à bord des avions.

Enfin, cinq agences gouvernementales, que sont l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, l'Académie des sciences sociales du Vietnam, la Télévision nationale du Vietnam, la Radio la Voix du Vietnam et l'Agence vietnamienne d’information, procéderont également à des réductions et réorganisations internes. – VNA/VI