Rapatriement de trois marins vietnamiens après l'attaque des Houthis en mer Rouge

Trois marins vietnamiens à l'aéroport de Djibouti. Photo: VNA Trois marins vietnamiens ayant travaillé sur le vraquier True Confidence qui a été attaqué par les Houthis en mer Rouge la semaine dernière, ont quitté le 13 mars l'aéroport de Djibouti pour rentrer au Vietnam.

Ces trois marins rentreront à Hanoï le 14 mars, a annoncé l’ambassadeur du Vietnam en Égypte et à Djibouti. Le corps du marin décédé sera transporté au Vietnam bientôt possible dès les procédures nécessaires sont remplies.

Le 6 mars, les missiles des rebelles du Yémen ont touché le vraquier True Confidence battant pavillon de La Barbade naviguant dans le golfe d'Aden, entraînant la mort de trois membres de l'équipage, dont un marin vietnamien.

Dès que l'incident s'est produit, l'ambassade l'a suivi de près et a directement contacté et encouragé les membres de l'équipage à s'échapper. Ensuite, l'ambassade du Vietnam en Égypte et à Djbouti a envoyé des agents consulaires à Djibouti pour rendre visite et encourager les marins vietnamiens.

L'ambassade a coordonné avec le département consulaire du ministère des Affaires étrangères, les représentants des armateurs, les agences représentatives vietnamiennes et le ministère des Affaires étrangères de Djibouti pour compléter les procédures et les documents permettant aux membres d'équipage de quitter ce pays rapidement.

L'ambassade a également délivré des documents conformément à son autorité et continuera à se coordonner étroitement avec les parties concernées pour rapatrier le corps du marin décédé dès que possible. -VNA