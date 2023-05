Quynh Nhai, une «mer en montagne»

Quynh Nhai est un lac artificiel situé dans la province septentrionale de Son La. Autrefois une vallée, elle a été transformée en réservoir pour alimenter la centrale hydroélectrique de Son La. Aujourd'hui, devenu un haut-lieu touristique de la province, le site est en passe de devenir une zone touristique nationale connue sous le nom de «mer en montagne».

Le surnom de «mer en montagne» donné à Quynh Nhai est dû à sa taille imposante de plus de 10.000 hectares, entourée de hautes montagnes couvertes de forêts anciennes. La région a été inondée par la rivière Noire, transformant l'ancienne vallée en une baie avec des îlots plus ou moins visibles sur près de 30 km. Les jours ensoleillés, les nuages se reflètent dans les eaux turquoise du lac, créant un spectacle magnifique pour les touristes lambda… Trinh Thi Vân Anh s’y est rendue de Hanoï.

«Cette année, ma famille a choisi Quynh Nhai pour nos vacances. Les paysages sont magnifiques, l'eau est pure et les habitants sont très accueillants. Nous avons pris énormément de photos et nous allons les montrer à toutes nos connaissances. Les sites de la province de Son La, en particulier le lac Quynh Nhai, méritent d'être connus du plus grand nombre.», affirme-t-elle.



En effet, rien n'est plus agréable qu'une balade en bateau sur ce lac immense et paisible. Les touristes peuvent également faire escale au village Bon pour profiter d'un bain dans les eaux thermales ou encore visiter le temple dédié à la princesse Han, l'unique fille du seigneur des Kho Mu qui s'est vaillamment battue contre les agresseurs étrangers.



La période idéale pour visiter Quynh Nhai se situe entre septembre et avril, lorsque l'eau est plus pleine et limpide qu'à d'autres moments de l'année. C'est également la saison des fêtes locales: course d’embarcations traditionnelles, lavage rituel des cheveux des Thai blancs, célébration du riz nouveau, pour n'en citer que quelques-unes. Sans oublier les foires typiques des autochtones.

Une autre raison de visiter Quynh Nhai est que ce site est encore relativement peu connu. Selon Diêu Duc Trong, directeur adjoint de Quynh Nhai Travel, cette société met en œuvre des initiatives pour offrir aux touristes des expériences intéressantes.



“Nous proposons aux touristes des balades inoubliables à bord de bateaux sûrs et joliment décorés, afin qu'ils puissent découvrir la beauté naturelle du lac Quynh Nhai. Nous les invitons également à participer à des activités de plein air, comme le kayak et le pédalo, ainsi qu'à expérimenter la pêche à la ligne traditionnelle et à déguster les spécialités culinaires locales.», précise-t-il.



Conformément au plan d'aménagement touristique de la province de Son La, Quynh Nhai devrait devenir d'ici 2030 une zone touristique nationale appelée «mer en montagne». Les autorités locales s'emploient actuellement à former le personnel et à moderniser les infrastructures, notamment les routes, pour relier Quynh Nhai aux sites touristiques déjà très connus tels que Môc Châu, Diên Biên, Sapa et Mù Cang Chai. Pour Lo Thanh Thuy, vice-président du comité populaire du district de Quynh Nhai, ce lac revêt une importance capitale.



«Nous avons pris la décision de développer le tourisme dans notre district en mettant en valeur le lac Quynh Nhai et en promouvant les valeurs culturelles et spirituelles locales. Le développement du tourisme est l'un des trois plus grands projets du district», explique-t-il.



Avec ses potentiels touristiques riches et diversifiés, le lac Quynh Nhai est une destination idéale pour les personnes à la recherche de sérénité, de romantisme et d'originalité. - VOV/VNA/VI