Quy Nhon, "Ville touristique propre de l’ASEAN", mène sa barque

Quy Nhon, dans la province de Gia Lai, a reçu le prix de "Ville touristique propre de l’ASEAN 2026", une prestigieuse distinction régionale qu’elle obtient pour la troisième fois, selon Nguyên Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire provincial.

Ce prix a été décerné dans le cadre du 45e Forum du tourisme de l’ASEAN, où l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a annoncé les Prix du tourisme de l’ASEAN 2026. Les prix de cette année couvrent plusieurs catégories, dont Ville touristique propre de l’ASEAN, Hôtel vert de l’ASEAN, Site MICE de l’ASEAN et Produit de tourisme durable de l’ASEAN.

Selon Dô Thi Diêu Hanh, directrice du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Gia Lai continuera de mettre en œuvre des solutions globales pour maintenir ce titre, notamment le repositionnement de la carte touristique de la province, le strict respect des normes de protection de l’environnement de l’ASEAN et le renforcement des liens avec les marchés touristiques internationaux.



La province s’attachera également à organiser efficacement l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026, placée sous le thème "Gia Lai – Les montagnes embrassent la mer", en particulier les grands événements internationaux qu’elle accueillera.

Le tourisme est appelé à devenir un pilier majeur du plan de développement de Gia Lai suite à sa fusion avec la province de Binh Dinh. Photo : VNA

Le prix de "Ville touristique propre de l’ASEAN" est une récompense importante des ASEAN Tourism Awards, décernés tous les deux ans. Quy Nhon avait déjà reçu ce prix en 2020 et 2024, témoignant de son engagement constant en faveur de la protection de l’environnement, de la propreté urbaine et du développement d’un tourisme durable.

Pour obtenir ce titre prestigieux, les villes candidates doivent répondre à 108 critères répartis en sept catégories, notamment la gestion environnementale, le niveau de propreté, la gestion des déchets, la sensibilisation à la protection de l'environnement, l’espace vert, la sûreté et la sécurité urbaines, la santé, ainsi que les infrastructures et équipements touristiques conformes aux standards.

Le maintien de ce titre confirme non seulement l’excellente réputation de Quy Nhon en matière de respect des normes rigoureuses de gestion environnementale, d’espaces verts urbains et de sécurité urbaine, mais donne également un élan important à la province de Gia Lai pour développer un modèle de tourisme durable et respectueux de l’environnement, contribuant ainsi au succès l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026.

En octobre 2025, Quy Nhon a été sélectionnée par Lonely Planet parmi les 25 meilleures destinations mondiales pour 2026, confirmant l’attrait, la position et le potentiel touristique de la province. Le charme de cet endroit réside dans l’harmonie parfaite entre nature, culture et douceur de vivre. C’est un lieu où "les plages de sable fin côtoient d’anciens temples Cham et des villages de pêcheurs, et une scène culinaire florissante s’y développe".

Gia Lai possède un patrimoine culturel exceptionnel avec l’espace de la culture des gongs du Tây Nguyên inscrit en 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en 2005) ; le bài chòi, art traditionnel du Centre inscrit en 2017 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ; des sites renommés tes que les tours jumelles de Quy Nhon vieilles de près d’un millénaire, le lac d’eau douce Biên Hô, le cratère volcanique Chu Dang Ya, la baie de Quy Nhon, Ky Co, Eo Gio et la lagune de Thi Nai. – VNA/VI