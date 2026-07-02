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Quy Nhon parmi les 25 meilleures destinations au monde en 2026

Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a classé Quy Nhon, située dans la province de Gia Lai (Centre), parmi les 25 meilleures destinations de 2026.

 

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