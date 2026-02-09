"Xuân Quê hương" : Renforcer l’attachement aux racines, accompagner le développement national

À l’occasion du programme « Xuân Quê hương" 2026 (Printemps de la terre natale 2026), placé sous le thème « Aspiration vietnamienne : paix et prospérité », de nombreux Vietnamiens résidant à l’étranger ont partagé leurs émotions et leurs attentes.

Pour Tran Phu Thuan, vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations vietnamiennes en Russie, a souligné que « Xuân Quê hương » est devenu un précieux cadeau spirituel pour plus de 6,5 millions de Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant à l’étranger.

L’événement donne aux participants le sentiment de « rentrer à la maison », en raison de l’attention sincère et constante accordée par les dirigeants du Parti et de l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger. Il s’agit également d’une occasion privilégiée permettant aux autorités d’écouter directement les avis, les aspirations et les préoccupations des expatriés, afin d’élaborer des politiques de plus en plus concrètes et adaptées à la réalité, a-t-il ajouté.

Évoquant le 14ᵉ Congrès national du Parti, il a indiqué que la communauté vietnamienne en Russie s’intéresse tout particulièrement aux trois percées stratégiques : institutions, ressources humaines et infrastructures. Parmi elles, les ressources humaines jouent un rôle central, tandis que les institutions et les infrastructures servent de leviers pour libérer et valoriser pleinement ce potentiel.

Partageant le même sentiment, Le Thi Thuong, présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai et vice-présidente de la Fédération des associations vietnamiennes au Japon, a confié que chaque retour au Vietnam, en particulier dans l’atmosphère solennelle et chaleureuse de « Xuân Quê hương », suscite une émotion très particulière.

Elle a évoqué la fierté et le bonheur de renouer avec ses origines, de célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) aux côtés de ses compatriotes du pays et de la diaspora mondiale. À chacun de ses séjours, elle constate les transformations rapides et dynamiques du pays, tout en soulignant sa capacité à préserver son identité culturelle et ses valeurs traditionnelles. Aujourd’hui, le Vietnam est perçu non seulement comme un pays pacifique et stable, mais aussi comme une destination attractive sur les plans économique, éducatif, culturel et humain.

Présente aussi à l’événement, Nguyen Thi Lien, responsable du Club de langue vietnamienne en Malaisie et vice-présidente de l’Association des femmes vietnamiennes en Malaisie, a estimé que « Xuân Quê hương » constitue non seulement un point de rencontre entre les expatriés et leur pays d’origine, mais aussi un espace d’échange et de solidarité entre les communautés vietnamiennes du monde entier.

Les Vietnamiens de Malaisie souhaitent que les politiques de mobilisation et de valorisation des ressources de la diaspora soient davantage perfectionnées, notamment pour attirer les intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens de l’étranger dans des secteurs clés tels que la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’éducation et la santé. Ils espèrent également des procédures administratives plus favorables en matière de résidence, de nationalité, d’investissement et d’emploi, afin de pouvoir s’engager durablement au service du pays.

« Xuân Quê hương 2026 » ne se limite pas à une activité culturelle et spirituelle traditionnelle du Nouvel An lunaire. Il s’affirme comme un événement majeur de la diplomatie populaire et du travail en direction des Vietnamiens de l’étranger, contribuant à la mise en œuvre concrète des orientations du Parti et de l’État en faveur de l’unité nationale et de la mobilisation des ressources de la diaspora pour le développement du pays. -VNA/VI