"Vietnam - Un voyage mémoriel" : Une livre reliant deux cultures franco-vietnamiennes

A l’approche de la commémoration du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam, une œuvre d'art particulière a été officiellement présentée au public - le livre de photographies bilingue "Vietnam - Hành trình ký ức (Vietnam - Un voyage mémoriel).

Il ne s'agit pas seulement d'une collection de photos, mais aussi d'un pont culturel reliant le Vietnam et la France, réalisé grâce à la collaboration entre l'artiste photographe française Dominique de Miscault et la docteure Hoàng Thị Hồng Hà - chercheuse en culture vietnamienne.

La cérémonie de lancement du livre s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et solennelle, avec la participation de nombreux amis français et internationaux, des Viet kieu, artistes, chercheurs et amateurs de la culture vietnamienne. Le point fort particulier de la cérémonie fut les mélodies de "Tiến quân ca" - l'hymne national du Vietnam, interprétées par la pianiste Anna Kavalerova, créant ainsi une atmosphère solennelle et émouvante, exprimant le respect pour les valeurs sacrées de la nation.

Selon la docteure Hoàng Thị Hồng Hà, le livre est né du désir "d'avoir quelque chose de significatif pour célébrer la 80e Fête nationale". Il ne s'agit pas seulement d'un projet artistique personnel, mais aussi d'un hommage profond aux 80 ans d'histoire glorieuse du Vietnam, depuis le jour où le Président Hồ Chí Minh a proclamé la Déclaration d'Indépendance sur la place Ba Đình, le 2 septembre 1945.

Dominique de Miscault, artiste photographe et écrivaine française, est venue au Vietnam pour la première fois en 1992 - à un moment où le pays s'ouvrait progressivement notamment après la lévée de l’embargo par les États-Unis.

Contrairement à de nombreux autres visiteurs, elle n'est pas venue avec un grand projet ou un plan spécifique, mais seulement avec un sentiment clair : le Vietnam l'attendait. "Je ne suis pas née au Vietnam. Mais chaque fois que j'y viens, j'ai l'impression de rentrer chez moi", partage Dominique avec émotion, dans le Préface du livre. Dès ses premiers pas dans le vieux quartier de Hanoï, en traversant le pont Long Biên, jusqu'aux marchés populaires, elle a commencé à "écouter le Vietnam avec ses yeux et son cœur."

Pendant plus de trois décennies, Dominique est retournée au Vietnam de nombreuses fois, "non pas pour travailler mais pour y vivre" avec les mouvements "silencieux" du pays. Elle photographie pour préserver un Vietnam authentique et quotidien - sans faste, sans mise en scène, mais des moments petits mais profonds : "un regard, une inclinaison de tête, un silence chargé d’histoire". Selon ses mots, "Mes images sont pour moi des miroirs de mémoire, elles reflètent un Vietnam en mutation qui conserve pourtant l’âme de son identité."

L'artiste photographe française Dominique. Photo : VNA

La rencontre entre Dominique et Hồng Hà a eu lieu à Paris par un après-midi d'hiver, "alors que la lumière dehors se faisait aussi pâle que les images qu'elle tenait entre ses mains". Quand la Hông Ha a vu pour la première fois les photos de Dominique, elle a reconnu une histoire culturelle unique transmise dans chaque photo.

"Je l'écoutais - non seulement en tant qu'écrivaine, mais avec le cœur d'une fille du pays, émue de voir à quel point une étrangère pouvait comprendre le Vietnam avec tant de délicatesse et de respect", raconte la docteure Hoàng Thị Hồng Hà.

Dès lors, les deux femmes ont décidé de collaborer pour créer un livre où "images, émotions et dialogues se soutiennent et se complètent mutuellement". Leur objectif est de préserver et de diffuser la beauté mystique et profonde de la culture vietnamienne à travers un prisme artistique et humaniste. Le processus de réalisation du livre s'est étalé sur plusieurs mois, de la sélection des photos, l'organisation par thèmes, la rédaction des commentaires, la traduction bilingue, jusqu'à l'édition et la publication.

Selon Hồng Hà, l'une des plus grandes difficultés était que "les archives photographiques étaient assez anciennes, il n'y avait donc pas beaucoup de photos de qualité suffisante pour l'impression". De plus, l'équilibre minutieux entre l'élément artistique et l'information culturelle, entre la qualité de l'image et des mots simples mais profonds, exigeait également méticulosité et patience.

Malgré la différence d’origine, "la confiance et l'empathie entre les deux femmes ont rendu tout fluide". Le plus grand avantage était que toutes deux avaient un amour profond pour le Vietnam - chacune à sa manière. Dominique aime ce pays comme une partie de sa vie intérieure, tandis que Hông Hà, en tant que chercheuse en culture, trouve d'autant plus précieux que des patrimoines en voie de disparition soient préservés à travers le regard respectueux d'une artiste étrangère.

"Vietnam - Un voyage mémoriel" ne raconte pas une histoire chronologique mais constitue un voyage émotionnel, divisé en trois régions : Nord - Centre - Sud. Chaque photo est accompagnée de commentaires bilingues, créant un dialogue entre image et langage, entre mémoire personnelle et mémoire collective. Des images familières comme la photo de l'Oncle Hồ dans chaque foyer vietnamien, les rituels sacrés sur la place Ba Đình, au pont Long Biên - symbole du temps et de la mémoire, le livre capture un Vietnam en transformation qui préserve néanmoins son âme.

En particulier, le livre documente également des traits culturels uniques comme la cérémonie Then de libération des Tày à Lạng Sơn, la vie des pêcheurs côtiers, ou des moments quotidiens simples mais poétiques. À travers le regard de Dominique, le Vietnam n'apparaît pas comme une destination touristique ou une terre majestueuse, mais comme un espace de mémoire - simple, quotidien, silencieux et profond. Comme elle le partage : « Je ne photographie pas pour raconter le Vietnam mais pour ne pas l’oublier. Pour ne pas oublier ce Vietnam que j’ai connu – simple, bienveillant, profondement humain."

Lors de la cérémonie de lancement, de nombreux invités ont partagé leurs émotions profondes sur le livre. Khánh Vân, une lectrice née au Vietnam mais arrivée en France à l'âge de 4 ans, a partagé : "Quand je l'ai lu, ça m'a rappelé vraiment des souvenirs assez émouvants et assez nostalgiques, parce que je suis en fait une personne qui est d'abord née au Vietnam, puis arrivée en France à l'âge de 4 ans. Et le fait de lire ce livre, ça m'a permis en fait de me relier à mes racines et c'est un livre très émouvant que je conseille énormément".

La docteure Hoàng Thị Hồng Hà - chercheuse en culture vietnamienne. Photo : VNA

Slawomir Broszkiewicz, ami polonais de Dominique depuis trente ans, apprécie hautement le talent et l'engagement de l'artiste : "Dominique est une artiste accomplie, une artiste complète... Elle est une figure incontournable sur la scène artistique parisienne pour faire connaître parisienne pour faire connaître aussi le Vietnam, mais pas le Vietnam très institutionnalisé, mais le Vietnam tel qu'on ne le connaît pas."

L'espoir des deux auteures est que le livre n'atteigne pas seulement les lecteurs vietnamiens et français, mais puisse également être présent dans les bibliothèques, musées, écoles pour devenir un document vivant et accessible. Elles souhaitent particulièrement aider les jeunes générations à mieux comprendre la profondeur et la diversité de la culture vietnamienne. Le livre contribue également à introduire une perspective artistique et humaniste sur la culture vietnamienne dans l'espace international, comme une façon de diffuser la voix culturelle vietnamienne dans le monde.

Le livre est aussi le fruit de l'Association Parfums du Vietnam, créée pour promouvoir la culture vietnamienne en France, préserver et partager les traditions ainsi que les secrets qui créent la beauté du Vietnam. Selon la docteure Hoàng Thị Hồng Hà, en tant que fondatrice de l'association, elle ressent le besoin de créer un lien entre son passé au Vietnam et sa vie en France, tout en soutenant la culture vietnamienne pour les enfants vietnamiens nés en France.

"Vietnam - Un voyage mémoriel" n'est pas seulement un livre de photos, mais aussi une preuve du pouvoir de l'art dans la connexion des cultures, estompant les frontières géographiques pour créer des ponts spirituels durables. Dans le contexte actuel de mondialisation, de telles œuvres ont une importance particulière dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles nationales, tout en élargissant la vision internationale de la culture vietnamienne. - VNA/VI