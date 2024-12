"The Awakenings of Coffee" sur Discovery Channel

La chaîne américaine Discovery Channel a diffusé le 13 décembre, en première mondiale, le film "The Awakenings of Coffee", proposant un voyage de découverte savoureuse de la philosophie de la "voie du café" au cœur des Hauts Plateaux du Centre.

"The Awakenings of Coffee" fait suite au succès de "The Tao of Coffee" qui tourne autour des aspirations et du parcours de l’industrie du café vietnamienne pour faire connaître la culture du café du pays au monde, positionnant le Vietnam comme une référence incontournable dans le monde du café.

Diffusé il y a plus d’un an sur la chaîne mondiale Discovery, le documentaire a non seulement séduit le grand public, mais a également marqué les professionnels du secteur. Il a été récompensé aux Asian Academy Creative Awards 2024, une distinction saluée par l’agence de presse internationale Warner Bros.

"The Awakenings of Coffee". Photo: trungnguyenlegend.com



Contrairement au style documentaire multidimensionnel de "The Tao of Coffee", "The Awakenings of Coffee" propose une expérience plus intime en suivant le voyage émotionnel de la Première Dauphine de Miss USA 2017 Chhavi Verg et de la Miss Grand International 2021 Nguyên Thuc Thuy Tiên.

Le film à la fin mars 2025 (www.youtube.com/watch?v=Y-CwoOhRKN8) les accompagne de Trung Nguyên Legend Coffee aux États-Unis jusqu’à la ville de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak, la porte d’entrée du royaume du meilleur robusta du monde.

En 45 minutes, "The Awakenings of Coffee" a subtilement insufflé les valeurs profondes de la philosophie du café Trung Nguyen Legend, invitant un public jeune à redécouvrir le Robusta de Buôn Ma Thuot et à élever le café vietnamien au rang d’art de vivre.

La Première Dauphine de Miss USA 2017 Chhavi Verg chez Trung Nguyên Legend Coffee, à San José, en Californie, aux États-Unis. Photo : trungnguyenlegend.com



Avec ce film, Warner Bros. Discovery apporte au public mondial une vision plus claire du café vietnamien et de la culture du café, en particulier la grande idée du fondateur et président du groupe Trung Nguyên Legend, Dang Lê Nguyên Vu, de "réveiller" la valeur des grains de café Robusta à Buôn Ma Thuot, Vietnam, "valoriser le café non seulement en tant que boisson ordinaire mais aussi au niveau du café culturel, du café artistique, du café spirituel… jusqu’au café philosophique".

Bloomberg a souligné que la ville de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak, était un centre majeur de production mondiale de café Robusta, consolidant la position du Vietnam en tant que deuxième exportateur mondial de café. "Une grande partie des grains de robusta du monde sont cultivés dans les Hauts Plateaux du Centre, ce qui fait que le Vietnam est désormais le deuxième producteur mondial de café", a-t-il déclaré.

Avec un paysage naturel luxuriant, de vastes plantations de café et un écosystème diversifié de café de Trung Nguyên Legend dans la capitale nationale du café - des usines de transformation du café aux modèles de dégustation du café et aux attractions telles que le festival World of Coffee, le Musée mondial du café et le projet de Ville mondiale du café - le film met café vietnamien au premier plan de la culture internationale du café.

Musée mondiale du café. Photo: trungnguyenlegend.com

Selon l’Association vietnamienne du café et du cacao, au cours de la campagne agricole 2023-2024 (d’octobre 2023 à octobre 2024), le Vietnam a exporté environ 1,46 million de tonnes de café. Le chiffre d’affaires à l’export a augmenté de 33,1% pour atteindre un record de 5,43 milliards de dollars.

Trung Nguyên Legend a été à l’avant-garde de la réalisation de l’initiative visant à "repenser le concept du café", à promouvoir divers styles, habitudes et appréciations, et à élever l’industrie du café vietnamienne vers de nouveaux sommets. Non seulement elle est le premier exportateur mondial de café robusta, mais elle est également à l’avant-garde de la création d’une culture et d’une philosophie du café uniques.

L’entreprise a contribué à changer les perspectives mondiales sur le café. Le café ne se résume pas seulement aux grains d’arabica, mais aussi au robusta. Il ne s’agit pas seulement de l’expérience du café italien à l’américaine, mais aussi des styles vietnamien, turc, éthiopien, etc. Il ne s’agit pas seulement de marques européennes et américaines, mais de valoriser celles des pays producteurs de café pour créer de la diversité au sein de l’unité de la culture mondiale du café. – VNA/VI