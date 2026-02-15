"Têt du bonheur" : un concours pour célébrer le Nouvel An lunaire en images

Le Département de l’information de base et de l’information pour l’étranger relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de lancer le concours de photo et de vidéo intitulé "Têt du bonheur", dans le cadre du programme "Vietnam heureux". Ce concours invite le public à capturer les moments emblématiques du Nouvel An lunaire : l’atmosphère printanière, les coutumes ancestrales, les retrouvailles familiales et communautaires.

Il met en valeur la richesse de la vie culturelle et spirituelle des Vietnamiens célébrant le Têt, tant au pays qu’à l’étranger. À travers les œuvres soumises, l’initiative vise à promouvoir l’image d’un Vietnam pacifique, chaleureux, attaché à ses traditions et à la convivialité. Ouvert aux citoyens vietnamiens et étrangers âgés de plus de 15 ans, le concours se déroule en ligne sur la plateforme officielle https://happy.vietnam.vn. Deux catégories sont proposées : Photographie et Vidéo. La période de réception des œuvres s’étend du 10 février au 10 mars 2026 inclus, et les résultats seront annoncés au deuxième trimestre 2026.



Les meilleures œuvres seront récompensées et utilisées dans des activités médiatiques visant à promouvoir les valeurs culturelles, le peuple et l'image du Vietnam dans le cadre du programme "Vietnam heureux".



Les œuvres les plus remarquables seront récompensées et utilisées dans des activités de communication destinées à promouvoir les valeurs culturelles, le peuple et l’image du Vietnam, dans le cadre du programme "Vietnam heureux". Concernant les récompenses, le premier prix comprend un ballon Terra, un maillot officiel de l’équipe nationale du Vietnam (version player), ainsi qu’un ballon dédicacé par l’entraîneur Kim Sang-sik et les joueurs de la sélection nationale.



Le deuxième prix est doté d’un ballon dédicacé par l’entraîneur et l’équipe, accompagné d’un survêtement officiel de l’équipe nationale. Le troisième prix comprend un ballon dédicacé ainsi qu’un sac à dos sportif aux couleurs de la sélection vietnamienne. Enfin, deux prix d’encouragement seront attribués, chacun comprenant un ballon dédicacé et un polo officiel de joueur.



L’ensemble des informations relatives au règlement, aux catégories de participation, aux modalités d’inscription et au détail des récompenses est disponible sur le site officiel du concours : https://happy.vietnam.vn. -VNA/VI