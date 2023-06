"Supermarket Affairs" présent au Festival international du court métrage Palm Springs

Le court métrage "Supermarket Affairs" de la réalisatrice vietnamienne Nguyen Luong Hang fait partie des quatre projets d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Singapour, Malaisie et Vietnam) en lice pour le Festival international du court métrage Palm Springs, le plus grand du genre, qui se tient du 20 au 26 juin aux États-Unis.

Une scène dans le court métrage "Supermarket Affairs". Photo: VNA

"Supermarket Affairs" traite des discussions entre une mère et sa fille, toutes deux immigrées vietnamiennes aux États-Unis, qui rendent hommage à son feu époux et père à l’occasion du deuxième anniversaire de sa mort.

Selon le comité d’organisation, cette année, le festival a reçu plus de 6.000 courts métrages venus de 129 pays et territoires. Le comité a sélectionné 299 films d’animation, documentaires et films d'action qui concourront dans différentes catégories, dont le meilleur film, le meilleur court métrage d'animation, le meilleur court métrage documentaire, le meilleur court métrage d'action de plus de 15 minutes et le meilleur court métrage d'action en direct de moins de 15 minutes. La valeur totale des prix s’élève à 25.000 dollars.

Auparavant, " Supermaket Affairs" a été présenté dans certains festivals du film tels que le Spokane International Film Festival, l'Osaka Asian Film Festival, le Seattle Asian American Film Festival et le CAAMFest.