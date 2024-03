"Mai", le plus gros succès du box-office vietnamien. Photo: hanoimoi.vn Après 41 jours de projection à partir du 10 février (premier jour du Nouvel An lunaire), le film "Mai" a atteint 520 milliards de dongs (plus de 21,6 millions de dollars) de recettes avec 6,5 millions d’entrées, devenant ainsi le film vietnamien le plus rentable de tous les temps, ont annoncé le 22 mars l'éditeur CJ HK Entertainment et son réalisateur Tran Thanh.

Le même jour, ce film a fait ses débuts sur le marché international, via le distributeur 3388 Films, dans près de 200 cinémas dans neuf pays et territoires, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie... De plus, "Mai" est également le premier film vietnamien à être projeté le même jour sur deux continents.

Auparavant, "Mai" a dépassé "Nha ba Nu" pour devenir le film vietnamien le plus rentable, rapportant 480 milliards de dongs après 21 jours d’exploitation et atteignant la barre des 500 milliards de dongs après 27 jours.

Ainsi, les trois plus gros succès du box-office vietnamien ont tous réalisés par le réalisateur Tran Thanh : "Bo gia" (427 milliards de dongs), "Nha ba Nu" (475 milliards de dongs) et "Mai" (520 milliards de dongs).

''Mai'' est un film émotionnel et psychologique profond, laissant beaucoup d'arrière-goût sur la vie de Mai et sa douce et romantique histoire d'amour avec un jeune homme de sept ans son cadet. L'équipe du réalisateur et du scénariste y a habilement intégré les aspects de famille, de collègue et même des questions sociales. -VNA/VI