"Love in Vietnam" – une romance interculturelle sur grand écran

Un nouveau film explorant le thème de l’amour interculturel sortira dans les salles de cinéma du Vietnam à partir du 9 janvier 2026.



Intitulé "Love in Vietnam", le film mêle l’esthétique vibrante de Bollywood à la beauté contemporaine de l’Asie, offrant aux spectateurs une vision inédite de l’amour transfrontalier.



Le film a déjà rencontré un succès international. Sorti en salles en Inde en septembre, il a été présenté en avant-première en République de Corée le 8 décembre, où il a rapidement été salué par la critique en remportant deux prix prestigieux aux Seoul Global Movie Awards : Meilleur film d’Asie et Meilleur réalisateur d’Asie. Sa stratégie de distribution mondiale se poursuit, avec une sortie en Chine prévue pour la fin du mois.

Affiche du film « Love in Vietnam ». Photo: gracieuseté de 1-ALL STARS

"Love in Vietnam" est une coproduction d’Innovations India et RKF Studios (Inde), en collaboration avec 1-All Stars (Vietnam). Mettant en scène des acteurs des deux pays, cette production incarne l’esprit d’échange culturel.



Le réalisateur et scénariste Rahhat Shah Kazmi la décrit comme une histoire d’amour transfrontalière qui transmet un puissant message d’harmonie entre les cultures. Il souligne que le Vietnam offre le cadre idéal pour un récit empreint d’authenticité et de dignité.



Pour Kazmi, le Vietnam n’est pas un simple lieu, mais une présence vivante au sein du récit. Il considère le pays lui-même comme un personnage à part entière, témoin de l’histoire d’amour naissante entre les deux protagonistes, Manay et Linh – une histoire qui unit les nations et célèbre l’humanité partagée.



L’un des moments les plus marquants du film est le mariage somptueux et étincelant entre le marié indien Manav et la mariée vietnamienne Linh. La scène prend vie grâce à la participation de plus de 100 acteurs indiens et de près de 500 figurants, danseurs et musiciens vietnamiens, créant une célébration vibrante qui incarne l’esprit de l’amour interculturel. – VNA/VI