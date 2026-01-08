"Le Vietnam vu de la mer" offre un portrait saisissant des mers et des îles

L’ouvrage bilingue vietnamien-anglais «Le Vietnam vu de la mer» vient de paraître aux éditions de la Maison d’édition Politique nationale-Vérité.

À travers une écriture riche en images et empreinte d’émotion, «Le Vietnam vu de la mer», de l’auteur Nguyên Thai Binh et de son équipe éditoriale, invite les lecteurs à explorer un portrait vivant, multidimensionnel et coloré des mers et des îles du Vietnam d’aujourd’hui.



Bien plus qu’une simple description de paysages, cette publication bilingue vietnamien-anglais constitue également un précieux ouvrage de référence, permettant aux lecteurs d’appréhender les mers et les îles comme un espace historique, culturel et de développement. Ce faisant, elle suscite l’attachement, l’appréciation et l’amour pour les mers et les îles de la patrie.



La publication de cet ouvrage bilingue vietnamien-anglais par la Maison d’édition Politique nationale-Vérité revêt une importance particulière. Elle témoigne d’un investissement méticuleux dans le contenu et la présentation, et suscite de grandes attentes quant à la communication sur les mers et les îles du Vietnam.



Le livre offre aux lecteurs une vue panoramique de la beauté du Vietnam – son territoire et son peuple – sur toute la longueur du pays, du nord au sud, vue depuis la mer et les îles. À travers des centaines de photographies – de saisissantes œuvres artistiques de photographes de tout le pays – accompagnées d’essais empreints d’émotion, chaque texte se lit comme un récit vivant et authentique de la mer et de ceux qui la vivent.



«Le Vietnam vu de la mer» illustre également avec force les efforts déployés pour préserver la vie marine et exploiter les ressources halieutiques conformément aux exigences du développement durable.



L’ouvrage présente des projets économiques maritimes tels que l’exploitation pétrolière et gazière, les ports et les zones touristiques côtières, soulignant ainsi l’immense potentiel et les atouts de la mer et des îles dans la stratégie de développement socio-économique du pays.



Enfin, la description de la vie culturelle vibrante des communautés côtières et insulaires n’est pas négligée dans le livre de Nguyên Thai Binh. Les pratiques culturelles et les fêtes traditionnelles des pêcheurs des zones côtières et insulaires, les espaces culturels côtiers et les vestiges historiques et culturels liés aux mers et aux îles contribuent tous à mettre en lumière la profondeur de la culture maritime du Vietnam, qui s’est formée et enrichie au fil des générations. – VNA/VI