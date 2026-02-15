"Le cheval aux fleurs d'abricot" : quand l'art contemporain fait galoper la mémoire vietnamienne

Né il y a six ans sous la forme d’une modeste statuette en céramique, le projet "Cheval aux fleurs d’abricot" est devenu une œuvre incarnant un humanisme profond, porteur de la continuité de l’identité vietnamienne dans l’art contemporain.

À travers un voyage créatif où se mêlent évolution des matériaux et thématiques oniriques, la silhouette familière du cheval folklorique, parée de fleurs printanières et surmontée d’un cerf-volant nostalgique, s’intègre avec une fraîcheur saisissante dans la vie moderne.

L'aventure a débuté au Musée de l'Espace culturel Muong, où Le Huy a imaginé une figurine potelée aux yeux plissés et au vernis vert de gris, directement inspirée des bas-reliefs et des peintures populaires du Vietnam.

Au fil du temps, au gré des mutations sociales, ce simple objet artisanal s’est mué en un symbole artistique majeur, lieu de confluence entre mémoire, culture et aspiration à une vie paisible. Le véritable tournant est survenu durant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, période d’introspection profonde où l’artiste s’est replongé dans l’histoire et la spiritualité humaine. C’est à partir de cet instant que s’est imposée l’idée d’ajouter la fleur d’abricot, symbole du printemps et des valeurs positives épanouies dans la trame de la vie, lorsque son fils, presque par hasard, a pressé une petite boule d’argile sur la statue en disant : "Une fleur, papa".

Cette démarche trouve pleinement son sens au sein du Lam Phong Studio, fondé par l’artiste en 2015. Cet espace réinterprète l’artisanat traditionnel à travers un regard contemporain, en créant un lien émotionnel fort avec le public. La plupart des œuvres qui y sont produites prennent la forme de figures symboliques ou de jouets expressifs, à la fois accessibles et porteurs de messages fortement personnalisés.

Pour l’édition 2026, l’artiste a introduit une innovation majeure : un cerf-volant en laiton suspendu au-dessus du cheval, évoquant les jeux d'autrefois et les rituels de prière pour la paix. Cette image tire sa source des souvenirs d’enfance de l’auteur sur les rives de la rivière Lo, symbolisant l’envol de la jeunesse et des aspirations.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de ses créations précédentes, comme le tigre "Nham Nhi Dan" ou le buffle "Nhan Nguu", qui revisitent déjà les figures zodiacales traditionnelles pour raconter l’époque actuelle et transmettre les valeurs culturelles vietnamiennes.

Sur le plan technique, l’artiste a franchi une nouvelle étape avec une version miniature en or 18 carats, un défi d’orfèvrerie exigeant une précision millimétrique réalisée sous loupe. Cette fusion entre savoir-faire ancestral et conscience contemporaine fait du "Cheval aux fleurs d’abricot" une source d’inspiration durable et intemporelle.-VNA/VI