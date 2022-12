"La Nuit de Mendelssohn & Prokofiev" ouvre la nouvelle saison de l’Opéra de Saigon

La nouvelle saison de représentation 2023 de l’Opéra de Saigon débutera le 3 janvier par un concert intitulé "Une nuit de Mendelssohn & Prokofiev".

La pianiste Tran Le Bao Quyen et le violoniste Cao Hoang Linh. Photo: thanhnien.vn

La pianiste Tran Le Bao Quyen et le violoniste Cao Hoang Linh, deux jeunes talents vietnamiens, se produiront sous la direction du chef d’orchestre Tran Nhat Minh, a annoncé jeudi 29 décembre l’Orchestre symphonique d’opéra-ballet de Ho Chi Minh-Ville (HBSO).

Lors du concert, ils interpréteront des pièces célèbres des compositeurs allemand Felix Mendelssohn (1809 - 1847) et russe Sergueï Prokofiev (1891 - 1953).

Tran Le Bao Quyen, née en 1994, a commencé à apprendre à jouer du piano à l’âge de 5 ans. Elle a obtenu un baccalauréat puis des diplômes universitaire et post-universitaire en interprétation au piano en Allemagne en 2018 et 2021, respectivement.

Cao Hoang Linh, né en 2006, a été admis à l’Académie nationale de musique du Vietnam à l’âge de 7 ans. Il a remporté de nombreux prix lors de concours internationaux de musique.