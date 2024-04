"Hurun Global Rich List 2024" enregistre l'augmentation de places de milliardaires vietnamiens

Selon le classement des personnes les plus riches du monde en 2024 (Hurun Global Rich List 2024) du Hurun Research Institute (Hurun) basé à Shanghai, en Chine, les rangs des milliardaires vietnamiens ont tous augmenté sur cette liste.

La liste des milliardaires les plus riches de Hurun comprend des noms vietnamiens. Plus précisément, Pham Nhât Vuong, président du conseil d'administration de Vingroup, est classé 678ème, avec 4,8 milliards de dollars ; suivi de Hô Hung Anh, président du conseil d'administration de la Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank), classé 1 787ème avec 2 milliards de dollars ; de Trân Dinh Long, président du conseil d'administration du groupe Hoa Phat, classé 1 855ème avec 1,9 milliard de dollars ; de Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d'administration de Vietjet Air, s'est classée 2 038ème avec 1,7 milliard de dollars et de Tran Ba Duong, président de Truong Hai Auto, classé 2 573ème avec 1,3 milliard de dollars.

En tête de la liste Hurun Global Rich List 2024 se trouve toujours le milliardaire Elon Musk, propriétaire des réseaux sociaux X, Tesla, SpaceX, avec une fortune de 231 milliards de dollars. Vient ensuite Jeff Bezos, propriétaire du groupe Amazon, avec 185 milliards de dollars.

Actuellement, le monde compte 3 279 milliardaires, en hausse de 5 % par rapport à l’année dernière. -VNA/VI