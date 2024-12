"Étoile d'or du Vietnam 2024": 200 entreprises à l'honneur

Deux cents entreprises exemplaires se sont vu attribuer, le 24 décembre au soir à Hanoi, l'"Étoile d'or du Vietnam 2024", lors d'une cérémonie marquant le 21e anniversaire de ce prix.

Le prix "Étoile d'or du Vietnam 2024" était organisé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité central de l'Association des jeunes hommes d'affaires du Vietnam.

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a souligné les contributions importantes des entreprises à la réalisation des objectifs de développement socio-économique. Afin d'accompagner l'essor du Vietnam, le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a appelé les entreprises à rester proactives, à s'adapter aux fluctuations du marché mondial et à innover en permanence.

Elles sont invitées à innover dans leurs produits et services, à investir dans la recherche fondamentale et appliquée, à adopter des outils de gestion intelligents, à développer des plateformes de commerce électronique performantes et à s'adapter aux évolutions rapides des marchés.

Les entrepreneurs doivent viser un développement durable, appliquer des modèles commerciaux verts et une économie circulaire, contribuant ainsi à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement…, a souligné le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh.

Les 200 entreprises distinguées ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 799.000 milliards de dongs, dont plus de 65.000 milliards versés au budget de l'État. Elles ont également créé plus de 405.000 emplois.

Le TOP 10 comprend des entreprises de premier rang que sont le groupe FPT, la Compagnie de joaillerie Phú Nhuân (PNJ), la Banque d’investissement et de développement du (BIDV), la Compagnie générale maritime du Vietnam (VIMC), le groupe Tân A Dai Thanh, le distributeur mondial de produits chimiques Stavian Chemical, le groupe KIDO, la société par actions de Khang Diên, la société par actions de caoutchouc de Da Nang (DRC) et la société par actions Traphaco.

Le prix "Étoile d'or du Vietnam" est décerné annuellement aux marques commerciales exemplaires et capables de se faire une place à l'international. L'objectif est de stimuler l'innovation et l'adaptation des entreprises pour qu'elles puissent rivaliser sur la scène internationale et tirer parti de la mondialisation.-VNA/VI