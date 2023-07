"Couleurs du Vietnam" à Paris raconte l’histoire du pays et du peuple vietnamiens

L’exposition "Couleurs du Vietnam" a ouvert ses portes le 28 juin à la mairie du 5e arrondissement à Paris, en France, avec la participation de nombreux Viêt kiêu, ainsi que d'amoureux de la peinture et de la culture vietnamiennes.

Dans son discours d’ouverture, la maire du 5e arrondissement, Florence Berthout, a déclaré que cette exposition d'une cinquantaine d'œuvres donnait au public français et international un aperçu du développement des beaux-arts classiques et contemporains du Vietnam au cours du siècle dernier.

Selon elle, il s'agit d'un événement important et symbolique qui contribuera à approfondir les relations culturelles entre le Vietnam et la France, et ce d'autant plus qu'elle se déroule sur la Place du Panthéon, au cœur du quartier Latin, également centre de la vie culturelle et intellectuelle de Paris et de la France.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a souligné que l'exposition "Couleurs du Vietnam" souhaitait apporter aux visiteurs l'opportunité de découvrir des histoires uniques sur la vie et le peuple vietnamiens à travers des peintures et des sculptures jamais exposées en France.

À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, les activités de promotion de la culture et des beaux-arts vietnamiens continueront d'être multipliées pour offrir à la communauté vietnamienne vivant en France, au public parisien et aux amis internationaux une fête aux riches saveurs vietnamiennes, a-t-il fait savoir.

Une visiteuse à l'exposition. Photo: VNA



Philippe Charlier, directeur du département de recherche et d'enseignement au musée du quai Branly - Jacques Chirac et chef du comité d'organisation, a affirmé que l'exposition reflétait le travail artistique et la création unique et diversifiée de chaque auteur depuis les années 1930. Les tableaux, mélangeant le style artistique occidental et les éléments esthétiques orientaux, ont été réalisés sur divers matériaux tels que la soie, la laque poncée et l'huile.

L'école des Beaux-Arts d'Indochine a été fondée au début du XXe siècle, ouvrant la voie à un style artistique contemporain typique et distinctif des peintres vietnamiens. Parallèlement au développement de la société, les beaux-arts contemporains vietnamiens ont toujours une forte vitalité, avec une création continue et une réputation sur la scène internationale.

L'exposition durera jusqu'au 15 juillet. -VNA/VI