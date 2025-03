"Carmen", la gitane de Georges Bizet enflamme les passions à Hanoi

L'opéra mondialement connu Carmen, composé par Georges Bizet, sur scène à Hanoï en avril prochain. Photo : Opéra de Rouen-Normandie

Cent cinquante ans après sa création, "Carmen", le chef-d’œuvre de Georges Bizet reviendra sur scène à Hanoi en avril prochain sur une musique inoubliable et un livret sulfureux mettant en scène une ode à la liberté qui finit en tragédie et interroge à la fois sur la passion et le sens du devoir.

Loin de la lumière et de l’effervescence de Séville, l’opéra phare du monde lyrique sera présenté au Théâtre Hô Guom les 24 et 25 avril, selon la Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam (Techcombank), principal organisateur des deux spectacles.

Contrairement à de nombreuses versions déjà jouées dans le monde entier, "Carmen" au Théâtre Hô Guom recréera fidèlement la production originale de 1875, de la scénographie aux costumes, en passant par le son et les décors, a déclaré Thai Minh Diêm Tu, directrice marketing de Techcombank.

Reprise par l’Opéra Royal de Versailles, le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française – et l’Opéra de Rouen Normandie, cette représentation transportera le public vietnamien dans la Séville du XIXe siècle, en Espagne, où Carmen, symbole de passion, de liberté et d’individualité, est racontée dans son plus pur esprit originel.

Carmen narre une histoire passionnelle et tragique se déroulant dans l’Espagne du XIXe siècle. Au premier acte, Carmen, une gitane séduisante et libre, séduit Don José, un jeune soldat discipliné, l’amenant à abandonner ses devoirs et à s’engager dans une vie de crime, alors qu’il devient de plus en plus consumé par son engouement.

Carmen est une femme libre et son amour pour Don José s’estompe. Le ténor infortuné se désespère jusqu’au quatrième acte où emporté par la jalousie, il poignarde l’être aimé et bascule dans les rangs des meurtriers.

Cette année, le Vietnam sera la première destination d’Asie du Sud-Est à présenter la version originale intégrale de ce chef-d’œuvre, promettant au public vietnamien une expérience artistique exclusive et de classe mondiale, comparable aux représentations des plus grands théâtres du monde.

Un représentant du comité d’organisation a déclaré que l’arrivée de la Carmen originale au Vietnam, marquant le 150e anniversaire de ce chef-d’œuvre immortel, n’est pas seulement un événement d’importance internationale mais aussi une occasion rare pour le public vietnamien de découvrir un chef-d’œuvre de l’art mondial. – VNA/VI