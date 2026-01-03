"Campagne Quang Trung" : le Premier ministre fixe l'échéance au 15 janvier 2026

La "campagne Quang Trung" bat son plein dans la commune de D'ran. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 1er janvier 2026, le télégramme officiel n°01/CĐ-TTg, demandant aux ministères, aux secteurs concernés et aux collectivités locales de concentrer tous leurs efforts afin d’achever la "campagne Quang Trung" dans les délais impartis.

Cette campagne vise à reconstruire et à réparer les logements des familles touchées par les récentes catastrophes naturelles et inondations dans les provinces du Centre. L’objectif est de finaliser l’ensemble des travaux avant le 15 janvier 2026, afin de permettre aux habitants de stabiliser leur vie avant l’ouverture du XIVᵉ Congrès national du Parti et de reprendre leurs activités de production avant le Nouvel An lunaire du Cheval.

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités des provinces concernées, de Quang Tri à Lâm Dông, de mobiliser toutes les ressources nécessaires. Les dirigeants locaux sont tenus responsables de l’avancement des travaux ainsi que de leur qualité.

Le Premier ministre a également exigé que les autorités locales assurent une direction directe et rigoureuse des chantiers, mobilisent au maximum les forces disponibles et organisent le travail de manière continue, de jour comme de nuit, y compris les week-ends et jours fériés, afin de respecter l’échéance fixée.

Des habitants de la commune de D'ran, province de Lâm Dông, emménagent dans leurs nouveaux logements, remis par la Région militaire 7, dans le cadre de la "campagne Quang Trung". Photo : VNA

Les responsables locaux devront rendre compte régulièrement de l’état d’avancement et de la qualité des ouvrages. Par ailleurs, le Premier ministre a demandé aux ministères de la Défense et de la Sécurité publique de mobiliser un maximum de forces pour appuyer les localités concernées.

Il a également appelé le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam à encourager la population à participer activement aux efforts de reconstruction et à la relance des activités socio-économiques.-VNA/VI