"A Tourist’s guide to love", une ode de Netflix à la beauté du Vietnam

Sorti le 21 avril sur Netflix, "A Tourist’s guide to love", un film réalisé par Steven K. Tsuchida et dont le tournage a été fait au Vietnam, a rapidement fait un buzz au niveau mondial.

"A Tourist’s guide to love" a été tourné en avril 2022 dans de nombreux endroits vietnamiens, dont Hôi An. Photo: Netflix

Après une semaine, le film se positionne au 3e rang des dix films en anglais les plus populaires au niveau mondial.

Réalisé par Steven K. Tsuchida, avec un scénario écrit par Eirene Tran Donohue, "A Tourist’s Guide to Love" met en vedette Rachel Leigh Cook en tant que professionnelle de l’industrie du voyage nommée Amanda, qui se retrouve sans cérémonie larguée par son petit ami de longue date (joué par Ben Feldman).

Pour l’aider à se distraire de la rupture, la patronne d’Amanda (Missi Pyle) l’envoie en mission au Vietnam, pour explorer une agence de voyages familiale en vue d’un éventuel rachat. Mais quand des étincelles volent entre Amanda et son guide touristique vietnamien, Sinh (Scott Ly), cela complique le côté affaires des choses.

Une scène dans le film "A Tourist’s guide to love". Photo: Netflix

L’histoire est peut-être familière, mais le cadre sera probablement nouveau pour de nombreux publics américains. Tout comme Amanda fait le tour du Vietnam, "A Tourist’s Guide to Love" offre aux téléspectateurs un aperçu de certains des plus beaux endroits du pays. Chaque endroit visité par Amanda dans le film a été filmé sur place.

"A Tourist’s guide to love" a été tourné en avril 2022 dans de nombreux endroits vietnamiens, notamment Hô Chi Minh-ville, Dà Nang, Hôi An, Hanoi et Hà Giang.

Le film est vaguement basé sur l’histoire de la façon dont la scénariste Eirene Tran Donohue, dont la famille est vietnamienne, a rencontré son partenaire actuel alors qu’elle prenait de longues vacances dans le pays après une rupture. – VOV/VNA/VI