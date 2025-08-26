"80 ans de parcours d'Indépendance - de Liberté - de Bonheur" retrace les grandes réussites nationales

L'exposition nationale intitulée « 80 ans de parcours d'Indépendance - de Liberté - de Bonheur » constitue un événement culturel et politique d'une importance nationale, offrant au Parti, à l'armée et à l'ensemble du peuple l'occasion de revenir sur le glorieux parcours historique de la nation.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, chef du Comité de pilotage de l'exposition, a détaillé le rôle, l'envergure, la signification profonde et les valeurs de cet événement.



Selon le dirigeant, cette exposition est une occasion exceptionnelle de contempler le chemin historique héroïque de la nation. Grâce à la direction juste et clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, du gouvernement, à la mobilisation et à la coordination du Front de la Patrie et des organisations socio-politiques et au soutien du peuple, le pays a enregistré des réalisations révolutionnaires de portée historique. Ces succès confirment non seulement la pertinence des politiques choisies par le Parti et l'État, mais aussi la résilience, la détermination et l'aspiration au développement du peuple vietnamien au cours des 80 dernières années.



L'événement met à l'honneur les accomplissements du pays dans des domaines variés tels que l'économie, l'industrie, l'agriculture, la défense, la diplomatie, la science, la santé, l'éducation, les sports, la culture et le tourisme... À travers des objets, des documents, des images et des activités interactives, les visiteurs peuvent percevoir les grandes étapes de la révolution vietnamienne, renforçant ainsi la fierté nationale et la conscience des valeurs fondamentales qui ont permis de surmonter tous les défis.



Cette manifestation revêt également une forte dimension éducative pour la jeune génération, en lui rappelant les sacrifices et contributions des générations précédentes, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, pour l'indépendance, la liberté et le bonheur du peuple. Elle vise à éveiller le patriotisme, la fierté nationale et l'ambition de bâtir un Vietnam toujours plus riche, prospère et heureux. Par ailleurs, l'exposition réaffirme le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale dans le contexte de l’intégration profonde, témoignant de son potentiel et de sa vitalité après huit décennies de développement continu, jetant ainsi des bases solides pour la nouvelle ère – ère de progrès national, a affirmé le vice-Premier ministre.



L'organisation de cet événement, qui allie tradition et modernité, servira de modèle pour les commémorations futures, notamment le 100e anniversaire de la fondation du Parti en 2030 et le 100e anniversaire de la fondation du pays en 2045.



Le vice-Premier ministre a souligné qu'il s'agit de la plus grande exposition jamais organisée au Vietnam, tant par son contenu que par son format, avec la participation de 34 villes et provinces, de ministères, d'organismes centraux et de nombreuses entreprises publiques et privées.

L'exposition nationale intitulée « 80 ans de parcours d'Indépendance - de Liberté - de Bonheur » est prête. Photo : VNA





Organisée au Centre national des foires et expositions à Hanoï, sur un site de plus de 900 000 m², elle offre une fresque complète et détaillée de 80 ans de construction et de défense du pays. Un autre élément marquant est l'intégration des technologies modernes telles que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et des dispositifs multimédias, qui permettent une expérience immersive et interactive pour les visiteurs. En parallèle, un riche programme d'activités culturelles, artistiques, de séminaires et de forums enrichit l'expérience, transformant le lieu en un espace vivant d'éducation et d'inspiration.



La réussite d'un projet d'une telle ampleur repose sur la mobilisation de ressources considérables, provenant du budget de l'État, des localités et du secteur privé, ainsi que sur une coordination étroite entre tous les acteurs impliqués.



Sous la direction du Bureau politique et du Secrétariat, du secrétaire général Tô Lâm, et avec la supervision directe du gouvernement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a orchestré les préparatifs. L’organisation, la sécurité, la logistique, les transports et la communication ont fait l'objet d'une planification rigoureuse pour garantir un déroulement fluide et solennel. La ville de Hanoï a notamment mis en place des lignes de bus spéciales, renforcé la promotion de l'événement et assuré la propreté ainsi que l'approvisionnement continu en électricité et en eau. Cette synergie a permis de préparer une exposition à la hauteur des attentes nationales et internationales.



Mai Van Chinh a affirmé que l'exposition n'est pas une fin en soi mais le point de départ de nouvelles initiatives. L'objectif est de continuer à diffuser ses valeurs, en particulier auprès des jeunes, afin de perpétuer le patriotisme. Les contenus de l'exposition serviront de base pour promouvoir l'image du Vietnam à l'étranger, rehausser son prestige et sa position à l’échelle internationale, attirer les investissements, intensifier la coopération internationale et développer de nouveaux produits culturels et touristiques. La collecte et la conservation des documents et objets présentés constituera une ressource précieuse pour la recherche et l'éducation des générations futures. Cette expérience organisationnelle servira de fondement pour de futurs grands événements, contribuant ainsi à renforcer l'unité nationale et à promouvoir un développement rapide et durable du pays, a-t-il conclu. -VNA/VI

