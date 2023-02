"578 : Magnum", premier film d'action vietnamien sorti en Europe

Affiche du film "578 : Magnum". Photo: VNA Le film d'action vietnamien "578 : Phat Dan Cua Ke Dien", également connu sous le nom de "578 : Magnum", est officiellement sorti en toute Europe, a annoncé son producteur. C'est aussi le premier film d'action vietnamien ayant pénétré ce marché.

Au début de cette année, le film a été projeté dans de nombreux pays comme l'Italie, le Pologne, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Inde, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, le Canada. D'ici le 30 juin, le film vietnamien sera projeté dans une cinquantaine de pays et territoires.

Selon le producteur, le film "578 : Magnum" est diffusé par les émetteurs au Royaume-Uni et en Allemagne, vise cette année à être projeté dans 62 pays et à rapporter environ 2,63 millions de dollars.

Le 16 février, le film vietnamien a été présenté pour la première fois aux distributeurs de films du monde entier lors du Festival international du film de Berlin.

L'intrigue de "578 : Magnum" tourne autour d'un homme nommé Hung et de sa petite fille An. Lorsque le père se rend compte que sa petite fille a été maltraitée, il est dévasté. Il a utilisé toutes ses capacités pour trouver l'auteur du crime. Miss H'Hen Niê, Hoang Phuc, Truong Ngoc Tinh et Alexandre Nguyen apparaissent tous dans ce film en tant qu'acteurs.

"578: Magnum" est le deuxième film du réalisateur Luong Dinh Dung, après "Père et fils". En 2023, il commencera le tournage du film d'horreur "La colline de la torture", une production inspirée d'histoires effrayantes à forte saveur asiatique, dans le but d'une sortie dans 72 pays et territoires.