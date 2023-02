Quôc Co et Quôc Nghiêp réalisent un record Guiness en Italie

Les deux artistes de cirque Quôc Co et Quôc Nghiêp. Photo: VietnamPlus Les deux artistes de cirque Quôc Co et Quôc Nghiêp ont officiellement établi le 3 février un nouveau record du monde à Milan, en Italie.

Ces deux frères, tête contre tête, ont escaladé 10 marches, se sont déplacés sur un pont de 40 cm de large et 10 m de long, puis ont descendu 10 marches, et ce en 1 minute 55 secondes. Quoc Co a dû se déplacer avec précision même s'il avait les yeux bandés.

L'établissement de ce record marque également la fin de leur carrière réussie.

Auparavant, le 23 décembre 2021, Quôc Co et Quôc Nghiêp avaient réalisé un record Guiness en escaladant 100 marches, tête contre tête, à la cathédrale de Gérone, en Espagne, battant leur propre record établi en 2016.