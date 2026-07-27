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Quelques objectifs pour le développement de l'industrie des technologies numériques d'ici à 2030

Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie.

 

 

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